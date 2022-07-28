سعر كامري 2022 ستاندر عبد اللطيف جميل

يختلف سعر كامري ستاندرد 2022 عبد اللطيف جميل حسب نوع الموديل، وتقدم لك وكالة عبد اللطيف جميع موديلات تويوتا كامري ستاندرد الرائعة، بأنواعها وألوانها المميزة وبأسعار مختلفة، نوفر لك جميع الأسعار وخصائص المحرك واستهلاك الوقود والألوان المتوفرة فِيْ الوكالة.

سعر كامري 2022 القياسي عبد اللطيف جميل

تواصل شركة عبد اللطيف جميل تسعير سيارة كامري 2022 القياسية، بأسعارها كَمْا يلي

ويبلغ سعر كامري LE STD القياسي 98.900 ألف ريال سعودي، والمقدر بنحو 26.373 دولار. سعر كامري Le الجديدة كلياً 102،580 ريال سعودي، والسعر يشمل جميع الألوان بما يعادل 27،354 دولار. وتقدر نسخة Camry Hybrid Hevle بـ 103155 ريال سعودي، أي ما يعادل 27.508 دولار.

اقساط كامري 2022

سعر سيارة تويوتا كامري 96300 ألف ريال سعودي، وتتيح لك شركة عبداللطيف جميل إمكانية التقسيط خلال فترة 60 شهرًا. كَمْا حدد مدفوعات شهرية بنحو 800 ريال. وتقدر الدفعة الأولى بنحو 62.367 ألف ريال بزيادة سنوية قدرها 22٪. الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة 44.298 ألف ريال، ورسوم الإصدار 484 ريال. إجمالي الضريبة المضافة 17.840 ألف ريال. السعر الإجمالي شاملاً الضرائب 158.544 ألف ريال.

سعر كامري 2022 قياسي الحراج

تويوتا كامري جديدة اتوماتيك لون ابيض السعر كاش شامل الضرائب 108.900 الف ريال. كامري gle اللون الخارجي تيتانيوم و الداخل بيج سعرها 126 ألف ريال. تويوتا كامري الجديدة لون داخلي أبيض و الخارج بيج السعر 113،000 ألف ريال.

ما هِيْ ألوان كامري ستاندرد 2022

تتوفر ألوان كامري من وكالة عبد اللطيف جميل بألوان مختلفة منها

كامري أسود، أزرق، أحمر، بني، أبيض لؤلؤي وأبيض عادي بالسعر أعلاه. يتوفر اللون الفضي المعدني بقيمة إضافِيْة. أبيض مع سقف أسود، أحمر مع سقف أسود متوفر فِيْ Camry Sport se

كَمْ تستهلك كامري 2022 ستاندرد

ويقدر استهلاك السيارة بنحو 18.3 كَمْ لكل لتر من البنزين 91، وتتميز بقلة استهلاكها للبنزين، بالإضافة إلى سعة الخزان التي تبلغ حوالي 60 لترًا، مما يسمح لها بالسير لمسافات تصل إلى 1000 كَمْ.

كَمْ يبلغ ارتفاع كامري 2022

يبلغ طول صنف Camry (le) (xle) حوالي 4.87 مترًا. يبلغ طول فئة كامري (SE) 4.89 متر. العرض 1.83 متر والارتفاع 1.44 متر. فئة الوزن XLE SE 1533 كجم. وزن الفصل 1510 كجم.

ما هُو حجم محرك كامري

تويوتا كامري محرك 2.5 لتر، بقوة 203 حصان وعزم دوران 249 نيوتن متر.

كامري فئة XlE و XSE بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر وقوة 301 حصان، وعزم دوران حوالي 362 نيوتن متر.

يمكنك اختيار تويوتا كامري عن طريق اختيار نوع الدفع بالعجلات الأمامية (FWD) أو الدفع الرباعي (AWD).

يمكن الحصول على سعر كامري 2022 القياسي عبد اللطيف جميل باللون والطراز الذي تفضله حسب اختيارك، وبسعر خاص، وتتيح لك الوكالة الدفع على أقساط على 60 شهرًا.

استنتاج

سعر سيارة كامري ستاندرد 2022 عبد اللطيف جميل أوضحنا الأسعار الكاملة لجميع الفئات المتاحة سواء فِيْ الوكيل أو فِيْ الجراج، وكذلك توضيح خصائص تويوتا كامري، من الألوان إلى المحرك والاستهلاك.