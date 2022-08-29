سعر كبسولة البالون في السعودية، تختلف المبلغ المطلوب مقابل عملية بالون المعدة في المملكة العربية السعودية بحسب نوع البالون، وقوة أداء المستشفى أو المركز الطبي الذي سوف تعمل به، بالإضافة لمجموعة كبيرة من العوامل أخرى تؤثر على المبلغ المقابل للعملية وحسب الطبيب المشرف على العملية.

سعر كبسولة بالون في السعودية

يتراوح سعر كبسولة البالون في السعودية في المتوسط ​​بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف دولار لكن الجدير بالذكر أن هذا السعر يشمل فحص الطبيب والفحوصات اللازمة للعملية بالإضافة إلى الفحص الطبي والمتابعة. من فقدان الوزن، ويشمل السعر أيضًا وقت وإجراءات إزالة كبسولة المعدة.

هذا بالنسبة للسعر في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. أما عن سعر كبسولة البالون في السعودية في مدينة جدة، فيتراوح بين ألفين وخمسمائة دولار أمريكي، أي ما يعادل تسعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي وحتى خمسة آلاف دولار كحد أقصى.

أما عن سعر كبسولة البالون في السعودية في مدينة الدمام فهو منخفض نسبيًا مقارنة بالمدن الأخرى في المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ سعرها من ألفي دولار أمريكي أي ما يعادل نحو سبعة آلاف وخمسمائة سعودي. بالريال والمبلغ يشمل كافة الإجراءات الطبية كاملة قبل العملية وبعدها.

ما هي كبسولة بالون المعدة

إن معرفة سعر كبسولة البالون في السعودية لا يكفي وحده دون توضيح مفهوم كبسولة المعدة أولاً، كما أن بالون المعدة أو الكبسولة المبرمجة هو إجراء غير جراحي يساعد على إنقاص الوزن وفي هذا الإجراء يتم تعبئة بالون سيليكون بالبالون يتم وضع الماء المالح في المعدة مما يساعد الشخص على إنقاص الوزن. إنقاص الوزن عن طريق تقليل كمية الطعام الذي يتناوله ويخلق شعورًا بالامتلاء بمعدل أسرع.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن بالون المعدة يتطلب منه اعتماد نمط حياة صحي محدد، والذي يتضمن العديد من إجراءات التغيير الجذري، وهذا التغيير يكون على نظام الشخص الغذائي بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وهذا ما يتحكم في مصير العملية بين النجاح أو الفشل، ويتخذ هذا القرار مع الأشخاص الذين فشلت معهم كل محاولات إنقاص الوزن.

أنواع بالون المعدة

معرفة سعر كبسولة البالون في السعودية يدفعنا لذكر جميع أنواع كبسولات المعدة المتوفرة في المملكة العربية السعودية وخارجها، ولا يقتصر بالون المعدة على نوع واحد فقط، بل يوجد ثلاثة أنواع من المعدة. الكبسولات وهذه الأنواع هي كالتالي

1- أو عصر الجرم السماوي بيرا

هذا النوع من بالون المعدة هو الأكثر شيوعًا وانتشارًا في العالم وهو معتمد رسميًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. هي عبارة عن كبسولة فارغة تعطى للمريض باستخدام منظار الفم، وبمجرد إدخالها في المعدة يتم ملؤها بمحلول ملحي من خلال قسطرة ملحية، بكمية خمسمائة مليلتر مكعب، مع إضافة صبغة زرقاء إلى هذا المحلول الملحي.

يُمكِّن هذا النوع من كبسولات المعدة الشخص من خسارة حوالي ثلاثة وأربعين كيلوغرامًا من الوزن الزائد، ويتم فقدان هذا الوزن في فترة تصل إلى ستة أشهر فقط، وهذا يعادل ثلاثين بالمائة من وزن الشخص البدين، و هذا حل سهل وفعال لمشاكل الرجيم.

2- إعادة التشكيل

يشبه هذا النوع من كبسولات البرمجة إلى حد بعيد بالون Or Pera، ولكن الاختلاف الوحيد بينهما هو أن Re-Shape تضع أكثر من بالون واحد في معدة المريض وليس بالونًا واحدًا فقط، مما يعني أنه يمكن إضافة بالون مزدوج في البالون. المعدة، لكن تقنية الإدخال في المعدة وأسلوب العمل والتأثير متطابقتان إلى حد ما.

3- او بالون اوبالون

يتميز هذا النوع من كبسولات المعدة بتقنية عالية ومختلفة، وذلك لأنها عبارة عن كبسولة طبية طبية صغيرة الحجم مثل كبسولات الطب العادي، ولكن الاختلاف هنا هو أن عملية البلع تتم مراقبتها باستخدام الأشعة السينية وبسرعة. حيث يتم إنزالها إلى المعدة فهي مليئة بغاز النيتروجين، وتعمل هذه الكبسولة على تصغير أكبر كمية من حجم المعدة من أجل المساعدة بشكل فعال في تقليل نسبة 10 بالمائة من إجمالي الوزن الإجمالي للشخص البدين.

شروط استخدام كبسولة المعدة

حقيقة أن الشخص يعاني من السمنة لا يكفي اللجوء إلى كبسولات البرمجة لإنقاص الوزن، ولكن هناك بعض الشروط الأخرى التي يجب توافرها حتى يكون صحيحًا أن الشخص مؤهل لاستخدام محلول كبسولات المعدة معه، وهذه الشروط هي

يجب أن تكون قيمة مؤشر كتلة الجسم بين ثلاثين وأربعين كيلوجرامًا للمتر المربع.

يجب ألا يكون المريض قد خضع سابقًا لأي عملية جراحية في المريء أو المعدة.

أن يكون المريض على استعداد للالتزام الكامل بنظام غذائي صحي مع متابعة الحالة مع طبيب مختص.

يجب ألا يقل عمر الشخص عن ثمانية عشر عامًا.

يجب ألا يكون لدى الشخص مرض متعلق بالسمنة مثل السكري أو انقطاع النفس النومي أو ارتفاع ضغط الدم.

فوائد بالون المعدة

يجلب استخدام كبسولة بالون المعدة العديد من الفوائد للشخص سواء على المستوى الجمالي الخارجي أو على الصعيد الصحي، لأن هذا الإجراء الطبي لفقدان الوزن يعمل على

تحسين مستويات السكر في الدم بالإضافة إلى الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة والسكتات الدماغية أيضًا.

تحسين مستوى ضغط الدم وتقليل ارتفاعه.

تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم.

التقليل من نسبة العشر دهون في الدم.

الحفاظ على قوة العظام وسلامة المفاصل.

إنقاص الوزن الزائد، مما يعطي الشكل أصغر سنًا ومظهرًا أكثر شبابًا.

تلف بالون المعدة ومضاعفاته

في ظل الحديث عن سعر كبسولة البالون في السعودية، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأضرار أو المضاعفات التي قد تحدث للشخص بعد استخدام كبسولة المعدة، ومن بين تلك المضاعفات المتوقعة حدوثها

1- التهاب البنكرياس الحاد

في هذه الحالة يحدث التهاب مفاجئ في غدة البنكرياس نتيجة ضغط البالون على الأعضاء الداخلية، وتظهر هذه الأعراض بعد أيام من وضع البالون في المعدة على شكل ألم شديد في منطقة الظهر أو البطن، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان وانتفاخ البطن وفقدان الشهية للطعام، والحل لوقف هذه المشكلة هو إزالة بالون المعدة فورًا.

2- نفخ بالون المعدة

في هذه الحالة، يصبح بالون المعدة منتفخًا بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى شعور الشخص بألم في المعدة، والرغبة في التقيؤ، ومواجهة بعض صعوبات التنفس، وغالبًا ما تظهر هذه الحالة بعد فترة وجيزة من وضع البالون في المعدة.

3- انسداد المعدة

في هذه الحالة، يفرغ بالون المعدة، مما قد يؤدي إلى تسرب محتوياته الداخلية إلى المعدة، مما يؤدي في النهاية إلى انسداد في المعدة، لأن البالون يحتوي على صبغة خضراء وزرقاء ليكون نوعًا من التنبيه، حيث أن هذه الصبغة يؤدي إلى تغير في لون البول، لذلك يُستدل على وجود مشكلة بالبالون.

4- انثقاب المريء

يحدث في هذه الحالة أن يتعرض مريء الشخص للثقب نتيجة إدخال المنظار في معدة المريض لوضع البالون، لكن الجدير بالذكر أن هذه الحالة نادرة جدًا.

5- تقرحات المعدة

عندما يستخدم الشخص بالون المعدة لإنقاص الوزن الزائد، يهتم الطبيب بإعطاء المريض الأدوية المضادة للقرحة، لأنه بعد استخدام بالون المعدة، يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة.

6- تمزق المعدة

يحدث تمزق المعدة عند أولئك الذين استخدموا بالون المعدة إذا خضعوا لأي عمليات جراحية في المعدة من قبل، ولكن هذه الحالة نادرة أيضًا.

7- السمنة مرة أخرى

في حال لم يلتزم الشخص بنظام غذائي صحي ولا يهتم بممارسة الرياضة بانتظام، تفشل محاولة إنقاص الوزن ببالون المعدة ويعود الشخص إلى الوزن الزائد مرة أخرى.

نصائح بعد وضع بالون المعدة

بالحديث عن إجابة السؤال عن سعر كبسولة البالون في المملكة العربية السعودية، يجب أن نقدم بعض النصائح، لأولئك الأشخاص الذين خضعوا لتجربة بالون المعدة، لتقليل مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تحدث. تحدث بعد وضع كبسولة المعدة، وتتلخص هذه النصائح في الآتي

تناول الطعام ببطء شديد ومضغه جيدًا.

الالتزام بتناول ثلاث وجبات على الأقل بشرط أن تكون تلك الوجبات الثلاث صحية وكمية مناسبة.

احرص على التوقف عن الأكل إذا شعرت بحرقة أو حموضة في المعدة، بالإضافة إلى الشعور بالضيق والانتفاخ في المعدة.

الإقلاع عن التدخين تمامًا، خاصة قبل تناول الطعام مباشرة.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

توقف تمامًا عن شرب الكحول.

احرص على شرب الكثير من السوائل، حيث يجب ألا تقل نسبة تناول السوائل يوميًا عن ألف وخمسمائة مليلتر في اليوم.

الامتناع عن شرب الماء أثناء الأكل.

اشرب كوبًا واحدًا من الماء ببطء شديد بعد الانتهاء من الأكل، وفقًا لقدرتك على التحمل، وذلك لشطف البالون ومنع التجشؤ الناتج عن التصاق الطعام ببالون المعدة.

تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي أو القهوة أو المياه الغازية.

تجنب النوم بعد الأكل مباشرة وانتظر لمدة ساعتين على الأقل قبل النوم بعد الأكل.

تجنب الاستلقاء على ظهرك أو معدتك بعد الأكل.

ضع بعض الوسائد تحت الجزء العلوي من جسمك عند النوم لتقليل الانزعاج أو الانزعاج عند الاستلقاء أو النوم.

قم بنشاط بدني مثل المشي لمدة تتراوح من خمسة عشر دقيقة إلى ثلاثين دقيقة خلال اليوم.

الحرص على تناول مكمل غذائي مناسب يحتوي على فيتامينات، بإذن الطبيب أولاً، بشرط ألا تزيد مدة استخدام هذه المكملات الغذائية عن ستة أشهر.

إن الكبسولة ذات التقنية أو كبسولة بالون الخاصة القابلة للبلع هي إحدى العلاجات الفريدة من نوعها في خسارة الوزن دون الحاجة إلى قيام بعملية جراحية فقط يجب على المصاب ابتلاع او تناول الحبة فقط ثم هي تقوم مهامها الصعبة في انقاص الوزن.