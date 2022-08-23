كَمْ سعر هاتف أيفون 14 Pro max ومواصفاته المتوقعه فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

كَمْ سعر هاتف أيفون 14 Pro max ومواصفاته المتوقعه فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْةمع التطولا الكبير الذي يشهده العالم في الثروة التكنولوجية الحديثة، أصدرت شركة أيفون الصيحة الأخيرة للايفون وهو أيفون 14 Pro max، والذي يحتوي على مواصفات خرافية جدا، منافسة للشركات الاخرى، حيث من المتوقع أن ينزل المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل 2022، مما كثرت التساؤلات حول مواصفات هاتف أيفون 14 Pro max .

مواصفات iPhone 14 Pro max

الهاتف قابل للطي ويدعم جميع شبكات الهُواتف الذكية حتى 5G.

تتكون الذاكرة الداخلية للهاتف من ثماني رام و 6 جيجا بايت، وبطارية الهاتف بسعة 687 مللي أمبير فِيْ الساعة.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 6 وهُو أحدث نظام تشغيل قدمته شركة آبل الأمريكية الشهِيْرة.

حجم الذاكرة الداخلية للهاتف كبير حيث توجد جميع الأحجام فِيْ الهاتف ولكل حجم سعر مختلف فهُو 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت وأيضاً 1 تيرا بايت.

كاميرا الهاتف تعمل بكاميرا 13 ميجا بيكسل وبها فتحة لـ 6 عدسات حتى 204 أمبير، والهاتف مزود بتقنية Wi-Fi وبلوتوث أزرق.

تبلغ دقة الهاتف 1284 × 2778 بكسل وشاشة الهاتف تعمل بجودة QHD وهِيْ شاشة ملونة OLED بكثافة 460 بكسل فِيْ البوصة.

الهاتف متوفر بأربعة ألوان هِيْ الأسود والفضي والذهبي والنحاسي، ولكل لون سعر ومواصفات مشتركة.

يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع ويدعم الشحن السريع حيث أن طاقة البطارية تبلغ 20 وات.

الهاتف مقاوم للغبار والماء والغبار حيث أن شاشته مصنوعة من زجاج السيراميك.

سعر آيفون 14 برو ماكس فِيْ السوق السعودي

من المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف فِيْ السوق السعودي من 3800 ريال سعودي ويزيد بزيادة فئة وسعة التخزين الداخلية.

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max

ومن خلال التسريبات التي ظهرت من داخل شركة “آبل” الأمريكية، تم توضيح أنه من المتوقع إطلاق الهاتف منتصف سبتمبر المقبل، لكن لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن.

أصدرت شركة أبل الفترة الاخيرة هاتفها الجديد والذي يحمل اسم آيفون 14 Pro max، والذي يحمل المواصفات العالمية، والذي يأتي في عدة ألوان، ومن المتوقع أن يكون سعره في السوق السعودي 3800 ريال سعودي ويزيد حسب الفئة التخزينية.