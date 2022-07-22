سعر هاتف إيفون 14 برو ماكس سعر هاتف iPhone 14 Pro Max فِيْ السَعُودِيْة

يهتم الكثير منا بما هُو جديد فِيْ عالم الموبايلات ونحب متابعة أحدث الإصدارات حتى نتمكن من شرائها، فِيْ هذا المقال سنزودك بكل ما تحتاج لمعرفته حول الهُواتف المحمولة الجديدة آيفون 14 برو ماكس الإصدار الذي أصدرته شركة آبل من حيث السعر والميزات وبعض العيوب الطفِيْفة التي يحتاج الهاتف إلى تحديثها.

سعر iPhone 14 Pro Max

سعر الموبايل غالي نوعا ما بالنسبة للطبقات الوسطى من المجتمع، حيث أن سعره يتراوح من 1100 دولار أمريكي إلى 1400 دولار، أي ما يعادل 20.766 جنيه مصري إلى 26429 جنيه مصري، ويختلف هذا السعر حسب الاختلاف فِيْ الحجم. الهاتف الخليوي.

ميزات iPhone 14 Pro Max

استمتع بالهاتف آيفون 14 برو ماكس له مميزات عديدة منها

جودة تصميم الموبايل بطريقة جذابة.

تقوية شبكات الجيل الخامس.

مقاوم للماء والأوساخ.

مساحة التخزين عالية جدًا.

دعم الشحن العكسي والشحن اللاسلكي.

دقة الكاميرا الأمامية.

عيوب iPhone 14 Pro Max

بالرغم من المزايا العديدة للهاتف المحمول إلا أن له بعض العيوب ومنها

لا توجد مساحة لفتحة MicroSD، مما يجعل من المستحيل توسيع مساحة التخزين الخارجية.

لا يوجد مقبس سماعة رأس 5 مم.

الهاتف لا يحتوي على بصمة.

ما هُو سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ فلسطين

حوالي 1000 دولار.

ما هُو سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ العراق

حوالي 1752600 دينار.

ما هُو سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ السَعُودِيْة

حوالي 4500 ريال.

يعتبر آيفون 14 برو ماكس من أحدث التقنيات فِيْ عالم الهُواتف المحمولة التي أنتجها تفاحةيحتوي على العديد من الميزات غير الموجودة فِيْ الإصدارات السابقة.

فِيْ نهاية هذا المقال، قمنا بتسليط الضوء على الهاتفآيفون 14 برو ماكس عرفنا سعر الهاتف ومميزاته وكذلك عيوب هذا الإصدار.