سعر هاتف Apple iPhone 14 pro Max المتوقع فِيْ مصر والسَعُودِيْة والإمارات وأهم مواصفات أيفون 14 برو ماكس الجديد

يبحث الجميع حاليًا عن أفضل الهُواتف من حيث الاستخدام والإمكانيات الموجودة فِيْها، ولهذا يتجهُون لاستخدام أجهزة iPhone، حيث أن لديهم العديد من الميزات التي جعلتهم الخيار الأول لمن يبحثون عن هاتف مختلف. أفضل كاميرا فِيْ التاريخ وشاشة كبيرة مع أنظمة حماية، وكل هذا متوفر فِيْ الإصدار الجديد من iPhone 14 Pro.

فِيْ السطور التالية سنتحدث عن سعر ومواصفات iPhone 14 Pro وجميع ميزاته، بالإضافة إلى ة كاملة لأفضل الهُواتف الذكية التي صنعتها شركة Apple فِيْ عام 2022، حتى يتمكن المستخدمون من التعرف على كل التفاصيل. من الهاتف وما فِيْه خير وعيوبه ونحوه.

مواصفات iPhone 14 Pro

أهم شيء هُو أن هذا الإصدار لا يختلف كثيرًا فِيْ الوَظْائِفْ عن iPhone 14 Pro Max. يتمتع الهاتفان بنفس قدرة الزوم البصري الحقيقية تقريبًا، وتتمتع جميع هُواتف سلسلة iPhone 14 الأربعة بتثبيت بصري للصورة. نؤكد لك أنه باختيار iPhone 14 Pro أرخص وأصغر، لن تفوتك أي ميزات مهمة.

يأتي الجهاز مع فلاش LED مزدوج، HDR، ليتمكن المستخدم من الاستمتاع بأفضل تجربة تصوير.

من خلال الجهاز، يمكن للمستخدم تسجيل مقاطع فِيْديو 4K عالية الجودة بمعدل 24، 30، 60 إطارًا فِيْ الثانية.

يتميز الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة، ومستشعر أمامي بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر SL ثلاثي الأبعاد.

يمكن التقاط فِيْديو بدقة 4K مع دعم الثبات البصري للجيروسكوب EIS.

لا يحتوي جهاز iPhone على منفذ مقاس 3.5 ملم.

iPhone مزود بسماعات استريو.

متوافق مع iPhone 14 Pro 5G.

يوجد فِيْ الهاتف مستشعر للتعرف على الوجه، ومعرف الوجه، بالإضافة إلى بصمة مثبتة على زر الطاقة لمزيد من خيارات الأمان.

يأتي الهاتف مع بطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم أيون بسعة 3750 مللي أمبير فِيْ الساعة.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 27 واط.

يدعم الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقوة 20 واط.

معدل التحديث 120 هرتز.

87.2٪ نسبة الشاشة إلى الجسم

HDR10 / Dolby Vision / Wide Color Gamut / True-tone

iOS 16

معالج Apple A16 Bionic Hexa-core يعتمد على دقة تصنيع تبلغ 5 نانومتر.

وحدة معالجة الرسومات (GPU) هِيْ وحدة معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بشركة Apple

الهاتف متوفر فِيْ 4 إصدارات فقط 8 + 128 جيجا بايت، 8 + 256 جيجا بايت، 8 + 512 جيجا بايت، 8 + 1 تيرابايت.

لا يمكن توسيع سعة التخزين الداخلية عن طريق تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

كاميرا خلفِيْة رباعية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل + مستشعر تليفوتوغرافِيْ بدقة 12 ميجابكسل + عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل + مستشعر TOF ثلاثي الأبعاد.

مستشعر Face ID ومستشعر بصمة الإصبع مثبتان على زر الطاقة لمزيد من خيارات الأمان.

ألوان الإصدار الجديد من iPhone 14 Pro الأزرق والذهبي والفضي والجرافِيْت .

. سيشعر المستخدم براحة أكبر فِيْ اليد بسبب الحواف المريحة أكثر من ذي قبل

شاشة ممتازة وحجم مثالي مناسب لجميع أنواع المستخدمين وخاصة أولئك الذين لا يملكون عادة هاتف بشاشة كبيرة

تجربة مشاهدة فِيْديو مثالية بفضل الألوان الزاهِيْة والتشبع الممتاز

سطوع الشاشة فِيْ ضوء الشمس ممتاز وسيشاهد المستخدم كل شيء تقريبا دون مشاكل.

ستفتقد الكثير إذا لم تجرب الألعاب على هذا الهاتف، فمن الواضح أن معدل التحديث المرتفع يثري التجربة ويزيد من المتعة والإثارة

iPhone 14 Pro Max هُو أحدث إصدار أصدرته شركة آبل التي لم تطرح الجهاز بعد بسعر نهائي فِيْ السَعُودِيْة، ولم تعلن عنه حتى الآن، باستثناء الخبراء المسؤولين عن إصدار الهُواتف الذكية.

قالوا إن iPhone 14 Pro Max من المرجح أن يتم إطلاقه فِيْ السوق فِيْ الأشهر التسعة المقبلة من عام 2022، حيث أن هذا الشهر من أجل وصول أحدث الإصدارات.

اقترح المراسل التكنولوجي المعروف مارك جورمان أن iPhone 14 سيكون مزودًا بخاصية Always On Display التي تم استخدامها فِيْ هُواتف Samsung وبعض هُواتف Android لعدة سنوات، والتي من خلالها يمكن لشاشة الهاتف عرض 34، وقت الهاتف المحمول، التاريخ وحالة البطارية وغيرها من المعلومات عند قفلها.

لكن عليك أن تفكر فِيْ ما سيقدمه لك هاتف Apple التالي. من شاشة OLED الرائعة والممتازة التي تدعم معدل تحديث 120 هرتز إلى الأداء القوي لمعالج A16 Bionic، أليس هذا الهاتف ممتازًا إذا كنت من محبي الهُواتف المدمجة، فهذا الهاتف من أفضل الخيارات لأنه يأتي بشاشة مقاس 6.1 بوصة.

ميزات iPhone 14 Pro

يدعم هذا الجهاز نظام تشغيل الشبكة الجديد للجيل الخامس ومتوافق مع جميع أنظمة التشغيل الأخرى، وقد تمت إضافة وظيفة جديدة لهذا الهاتف وهِيْ وظيفة الاتصال بالمجال القريب.

يمتلك الهاتف ذاكرة تخزين كبيرة جدًا وقد تم تقسيمها إلى أربعة أحجام مختلفة أصغرها 256 جيجا بايت. يحتوي هذا الإصدار من iPhone على ميكروفون ثانوي يتم من خلاله عزل أي ضوضاء جانبية تحدث عند التحدث على الهاتف. يحتوي الهاتف على نظام GPS يمكن من خلاله تحديد أي موقع جغرافِيْ بسهُولة. البرامج السلسة والمستقرة هِيْ ما نتوقعه دائمًا من Apple. كاميرا خلفِيْة محسّنة ومُحسّنة كثيرًا، وتحديداً المستشعر الرئيسي، الذي ذهب إلى 48 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل فِيْ طراز العام الماضي. أصبح الزوم البصري أفضل بشكل ملحوظ من ذي قبل. هذا الهاتف هُو الأفضل عندما يتعلق الأمر بتسجيل مقاطع الفِيْديو. بطارية محسنة بشكل واضح وعمر بطارية أفضل من نظيرتها فِيْ عام 2022 خيارات ألوان ممتازة ومريحة.

iPhone 14 pro Max هناك بعض الميزات فِيْ iPhone 14 Pro غير متوفرة على الأجهزة الأخرى، مثل

يتميز iPhone بتصميم جميل وأنيق، وكأن الهاتف منحوت بدقة كبيرة.

عند الاستخدام، يشعر المستخدم براحة كبيرة فِيْ اليد بسبب حوافها المريحة.

شاشة الهاتف ممتازة وحجمها مثالي لجميع المستخدمين وخاصة لمن يفضلون استخدام الهُواتف التي لا تحتوي على شاشة كبيرة.

من خلال الهاتف، يستمتع المستخدم بتجربة مشاهدة فِيْديو رائعة بفضل ألوان العرض الرائعة والتشبع العالي.

سطوع الشاشة فِيْ الشمس ممتاز ويمكن للمستخدم رؤية كل شيء بدون تشويه.

يأتي الهاتف ببرنامج سهل للغاية ومستقر.

تتميز الكاميرا الخلفِيْة للهاتف بأنها قيد التطوير وشهدت العديد من التحسينات خاصة المستشعر الرئيسي الذي يأتي بدقة 48 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل التي كان طرازها السابق العام الماضي.

من المتوقع أن يكون سعر iPhone 14 Pro هُو سعر هذا الهاتف عند وصوله إلى السوق عند 1000 دولار وقد يرتفع بنسبة قليلة ليصل إلى 1100 دولار، وقد يصل إلى 1400 دولار، وهذا السعر تم تأكيده بعد إعلان شركة آبل. الأسعار الجديدة للجيل الجديد من أجهزة iPhone.

تحديثات جديدة لـ iPhone

إطلاق تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب” عبر منصة تويتر، وتم العثور على تحديث فِيْ تطبيق المراسلة لهُواتف أندرويد. و “IOS”. يوضح الحساب الرسمي لـ “واتساب” “الآن هناك طريقة جديدة لحفظ سجلات الاتصالات ونقلها من هاتف إلى آخر، بحسب سكاي نيوز. عرب. يمكن لمستخدمي التطبيق بحسب تسجيلات سكاي نيوز نقلها. بين هُواتف Android و iPhone، مما يشير إلى انتهاء المرحَلْة التجريبية من التحديث وإصدارها.

وافقت شركة Apple على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تزعم أن الشركة كانت على علم بلوحات مفاتيح MacBook المعيبة. موقع “The Verge” ينص على ما يلي من الناحية الفنية، تم تقديم لوحة المفاتيح المعروفة باسم لوحة الفراشة على جهاز MacBook. تم إنتاجها فِيْ عام 2015، ومن السهل على مستخدميها أن يصبحوا غير مستجيبين تمامًا وعطل بسبب الغبار أو الأوساخ، مما يشير إلى أن الشركة لا تستطيع تجنب هذه العيوب مع الإصدار الجديد من لوحة المفاتيح حتى يتم إصدارها فِيْ عام 2022.

عيوب iPhone 14 Pro

نسخة 1 تيرابايت باهظة الثمن.

لم ترق تقنية الشحن السريع إلى مستوى التوقعات حتى الآن حيث أن Apple متأخرة تمامًا فِيْ هذا الجانب مقارنة ب التجارية الصينية الأخرى مثل Xiaomi و Realme.

أتوقع أن تتطور ميزة الزوم البصري بشكل أكبر خلال العام المقبل وأن تصل إلى 10x، على سبيل المثال.

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro

من المتوقع أن تقدم شركة آبل تشكيلة iPhone 14 فِيْ سبتمبر 2022، وهُو التاريخ المنطقي الذي ستقيم فِيْه الشركة الأمريكية حدثًا للإعلان عن هُواتفها الجديدة. يتزامن هذا التوقيت مع تاريخ حدث iPhone 13 الذي تم الإعلان عنه أيضًا فِيْ 14 سبتمبر 2022.

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