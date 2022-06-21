سعر هيونداي سنتافي 2023 بأسعار تبدأ من 133,000 ريال

سعر هيونداي سانتا في 2023 بأسعار تبدأ من 133 ألف ريال. تعتبر هذه السيارة من سيارات الكروس أوفر وهي من السيارات التي تحتوي على سبعة مقاعد بدفع أمامي أو رباعي حسب فئة السيارة. تحتوي على تكييف وفتحات في المقاعد الخلفية. تم إنتاج هذه السيارة في عام 2018 وتعتبر من السيارات الرياضية وتم تحديثها في عام 2021 ، وتعتبر هذه السيارة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة ، وقد تم إجراء تحديثات على Face Lift في طراز البنزين أو الهجين.

مواصفات هيونداي سانتا في 2023

تتميز هذه السيارة بمصابيح أمامية وتصميم على شكل حرف T. تتميز هذه السيارة أيضًا بفتحة سقف وإطار كروم لامع حول النوافذ الجانبية. كما تحتوي على مستشعرات أمامية للمساعدة في الأماكن التي لا توجد بها مصابيح ضباب وهناك مصابيح تعمل بالنهار والإضاءة عالية. تحتوي على مصابيح ضباب خلفية ، وأجهزة استشعار خلفية ، وعجلات خلفية طويلة ، وجناح خلفي رياضي ، ومصابيح هالوجين خلفية. مواصفات هيونداي الداخلية يمكن إدخال هذه السيارة باستخدام المفتاح الذكي. يوجد أيضًا مسار قاري خلف المرايا الأمامية. تتميز هذه السيارة أيضًا بمقاعد للسائق يمكن تعديلها يدويًا ومنافذ USB لشحن الهواتف وستائر جانبية. تحتوي على فتحات تكييف في السيارة حتى المقعد الثالث. يمكن تشغيل المحرك عن بعد. بها مرايا كهربائية قابلة للطي ، وهناك عجلة قيادة بغطاء جلدي متعدد الاستخدامات مع كمبيوتر رحلات صغير الحجم في لوحة القيادة الأمامية. يوجد أيضًا في هذه السيارة ناقل حركة ، يوجد زر دائري لتحديد موضع القيادة ، ويمكن تشغيل المحرك بضغطة ، ويمكن شحن الهاتف لاسلكيًا.

مواصفات محرك السيارة

وتتميز هذه السيارة بوجود محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر ، أما القوة الحصانية فتصل إلى 180 حصاناً ، مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

تتميز هذه السيارة بوجود أوضاع قيادة ذكية ومريحة مع إمكانية التحكم في السيارة على المنحدرات ، وتتميز بخاصية مساعدة اللوح والثبات الإلكتروني. ويستخدم البنزين لهذه السيارة لكل 14.1 كيلومترًا لكل لتر من البنزين ، أما بالنسبة لعدد السرعات القصوى التي تصل إلى 260 كيلومترًا في الساعة.

سعر هيونداي سانتا في 2023

هذه السيارة لديها العديد من الفئات المختلفة والتي تسمى أو تعرف باسم سمارت بلس ، مع دفع أمامي ، ويبدأ سعرها من 133 ألف ريال وحتى 133400 ريال وأكثر ، وتشمل هذه الساعة ضريبة القيمة المضافة.