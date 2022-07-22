سعر هِيْونداي توسان 2023 الجديدة بجميع فئاتها فِيْ السَعُودِيْة

سعر هِيْونداي توسان 2023 بجميع فئاتها فِيْ السَعُودِيْة. نقدم اليوم أحدث العروض على أسعار الفئات الجديدة من Hyundai Tucson. تم تقديم ثماني فئات من حيث المعدات، بدءًا من الفئة الذكية وتنتهِيْ بفئة Premium 1.6، مع محركات مختلفة بين الدفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي والهجين. نعرض لكَمْ اليوم مقارنة بسيطة توضح أبرز المواصفات والاختلافات فِيْ جميع فئات هِيْونداي توسان 2023 الجديدة، كَمْا نكشف من خلال تقريرنا عن أسعار تلك الفئات فِيْ السَعُودِيْة ضمن عروض الوعلان للسيارات.

سعر هِيْونداي توسان 2023 الجديدة

وبلغ سعر هِيْونداي توسان الفئة الأولى الفئة الذكية 103.425 ريالاً لدى الوعلان للسيارات بمحرك دفع رباعي 2000 سي سي رباعي الأسطوانات يولد 156 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي. تشمل المواصفات الأساسية للسيارة بدء تشغيل بصمة الإصبع، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفِيْة، وتكييف هُواء أوتوماتيكي، ومثبت السرعة، وكاميرا خلفِيْة، وأضواء LED، وعجلات مقاس 17 بوصة، ودخول ذكي، وعجلة قيادة ذكية، ومرايا جانبية كهربائية، والتحكَمْ فِيْ الجر والثبات.، 2 وسائد هُوائية ونظام مساعدة التل وشاحن لاسلكي وشاشة ترفِيْه. أما الفئة الثانية الذكية المتميزة فكانت متوفرة بـ 4 وسائد هُوائية بسعر 105152 ريال.

الفئة الثالثة ضمن فئات 2023 TUCSON تم إطلاقها تحت اسم Smart Four-wheel drive، حيث أنها تشبه الفئة السابقة من حيث المعدات، لكنها تأتي بالدفع الرباعي، وسعر تلك الفئة الآن حوالي 107 ألف 220 ريال. أما الفئة الرابعة فهِيْ نسخة كومفورت، فقد كانت متوفرة بسعر 110 آلاف و 95 ريال، وتتوافق مع الفئة الأولى من حيث المحرك، وتبرز من حيث التجهِيْزات مع وجود عجلات مقاس 18 بوصة. . 6 وسائد هُوائية بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

أسعار سلسلة Tucson 2023

الفئة الخامسة ضمن فئات هِيْونداي توسان الجديدة هِيْ فئة سمارت 1.6 والتي يبلغ سعرها 112 ألفاً و 625 ريالاً، ومحرك توربو 4 سلندر 1600 سي سي، يولد 156 حصاناً، ونظام الدفع بالعجلات الأمامية بنفس التجهِيْزات. . كفئة ثانية. الفئة السادسة كومفورت رباعية الدفع من هِيْونداي توسون الجديدة، متوفرة بسعر 119 ألف 535 ريال.

سيارة هِيْونداي توسان 7 سيريز بريميوم موديل 2023 متوفرة بسعر 132،763 ريال وتأتي بنفس محرك الفئة الأولى لكنها تتفوق على جميع الفئات السابقة من حيث المواصفات الداخلية والخارجية حيث أنها مزودة بأجهزة استشعار أمامية 19- عجلات بوصة، تكييف هُواء متعدد المناطق، سعة تبريد المقاعد، مقاعد كهربائية، مقاعد جلدية، تحذير النقطة العمياء. أما الفئة الثامنة والأخيرة فئة Premium 1.6، فقد كان سعرها 135 ألفًا و 639 ريالًا، وتأتي بمحرك توربيني 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يولد 187 حصانًا مع نظام دفع أمامي، كَمْا أنها تفوق. فئة Premium السابقة بوجود كاميرا 360 درجة ونظام صوتي فاخر بالإضافة إلى ذاكرة سيات.