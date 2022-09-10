سعر ومواصفات أيفون 14 الجديد وهل أعلنت شركة أبل مَوعِد نزول iphone 14 فِيْ الأسواق

أكثر ما يهم عشاق الهُواتف الذكية هُو سعر ومواصفات iPhone 14، خاصة بعد أن قامت شركة Apple الأمريكية بتسريب العديد من المواصفات القياسية للهاتف الجديد كليًا، ومن المتوقع أن يشهد الهاتف الجديد العديد من الميزات المحدثة الجديدة من نظيره. فِيْ هاتف iPhone 13، وأوضحت تسريبات آبل أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف iPhone 14 بأربعة إصدارات، حيث سيتم الكشف عن المواصفات القياسية لكل إصدار خلال المؤتمر الصحفِيْ للشركة لتقديم هاتفك للمستخدمين، كَمْا سيقدم الهاتف تكون متاحة فِيْ الأنواع التالية

إليك كل ما تريد معرفته عن الموبايل الرائد الجديد الذي يقدمه العملاق الأمريكي نعرض لكم فى هذا المقال سعر ومواصفات الموبايل وأهم مميزاته والتفاصيل الكاملة للهاتف حيث أنه يأتى الهاتف كأفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple لعام 2022 ويحمل العديد من الميزات وهو النسخة الأعلى ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت

آيفون 14 دقيقة.

آيفون 14.

آيفون 14 برو.

آيفون 14 برو ماكس

سعر iPhone 14 ومواصفاته

وبحسب التسريبات الصادرة عن مطوري شركة آبل فإن الهاتف الجديد سيتوفر بالأسعار التقريبية التالية وهِيْ الأسعار المقترحة وليست رسمية حيث أن الشركة لم تكشف رسمياً عن السعر المحدد لكل نوع من أنواع الهُواتف. .

سعر iPhone 14 Pro Max بالدولار الأمريكي هُو 1،340 دولار أمريكي.

سعر iPhone 14 Pro Max بالدرهم الإماراتي 5،990 درهم إماراتي.

أما بالنسبة لسعر iPhone 14 Pro Max فِيْ السَعُودِيْة فمن المتوقع أن يكون 5،990 ريال سعودي.

من المتوقع أن يصل سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ جمهُورية مصر العربية إلى 38300 جنيه مصري.

مواصفات هاتف iphone 14

وبحسب التسريبات حول الهاتف الجديد، فمن المتوقع أن يتمتع الهاتف الجديد بالمواصفات التالية

يحتوي الهاتف الجديد على ثلاث كاميرات خلفِيْة بدقة 12 ميجابكسل.

كَمْا تبلغ دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 12 ميجابكسل.

من المتوقع أن يتوفر الهاتف بذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

من المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.72 بوصة.

ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف ستكون 8 جيجا بايت.

ستبلغ سعة البطارية 3420 مللي أمبير.

نظام التشغيل الذي يدعمه الهاتف هُو iOS 16.

معالج الهاتف سيكون A16.

الشاشة ستأتي بدقة 2778 * 1284 بيكسل من نوع Super Retina XDR OLED.

مَوعِد إطلاق آبل آيفون 14 بحسب السعر الجديد

من المتوقع أن تعلن الشركة عن هاتفها الجديد iPhone 14 منتصف سبتمبر، فِيْ نفس الوقت الذي تم فِيْه الإعلان عن iPhone 13 العام الماضي، حيث ستعقد الشركة مؤتمرا صحفِيْا عالميا يحضره العديد من الصحفِيْين من جميع أنحاء العالم وسيكون هذا المؤتمر الصحفِيْ هُو على شاشات التلفزيون، تلقى الهاتف ضجة إعلامية كبيرة.

ماذا تشمل حالة iPhone 14

سيأتي الهاتف فِيْ علبة تحتوي على الهاتف بالإضافة إلى السماعات اللاسلكية الأصلية بالإضافة إلى الشاحن الأصلي للهاتف مع كابل الشحن الأصلي، كَمْا سيتوفر غطاء خلفِيْ لحماية ظهر الهاتف مع الهاتف بالإضافة إلى شاشة زجاجية. ملصق لحماية الشاشة الأمامية للهاتف، وسيكون هناك أيضًا كتيب هنا بإرشادات تشغيل الهاتف، وكذلك شهادة الضمان الأصلية المعتمدة من الشركة.