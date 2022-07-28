سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة فِيْ السَعُودِيْة والامارات ومصر وامريكا

ستقوم شركة آبل الأمريكية بتنزيل أحدث إصدار من هاتفها الشهِيْر iPhone، حيث يكون هذا الإصدار هُو iPhone 14 Libra Max، والذي ينتظر وقتًا طويلاً حتى يتم طرحه للبيع فِيْ الأيام المقبلة للحصول عليه والتمتع بجميع ميزاته بسبب مواصفاته المميزة. .

مواصفات iPhone 14 Pro Max وتوقعات الأسعار فِيْ جميع البلدان

مَتَّى سيتم إطلاق iPhone 14 Pro Max

يتساءل الكثيرون مَتَّى ستقوم Apple بتنزيل أحدث إصدار لها لجعله متاحًا للجميع، وقالت بعض المصادر الموثوقة داخل الشركة

سيصدر iPhone 14 Pro Max فِيْ سبتمبر وأكتوبر.

أما الأخبار المؤكدة فِيْشير إلى أن يوم 13 سبتمبر هُو المَوعِد الفعلي لإطلاق الهاتف فِيْ الأسواق.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

هناك بعض مواصفات iPhone Pro Max التي يمكن التعرف عليها، بما فِيْ ذلك

شاشة الهاتف 6.7 بوصة بتردد 120 هرتز.

شاشة الهاتف مصنوعة من زجاج السيراميك المقاوم للخدوش.

الشاشة مزودة بطبقة مقاومة للزيت والماء وبصمات الأصابع والأتربة.

يمتلك الهاتف سعة ذاكرة داخلية مختلفة تبدأ من 128 و 256 و 512 جيجابايت وواحد تيرابايت.

تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية للهاتف حوالي 6 جيجا بايت.

سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السَعُودِيْة والإمارات العربية المتحدة

يتم تحديد سعر الهاتف فِيْ كل دولة على حدة، حيث أن سعر الهاتف داخل الولايات المتحدة هُو

فهُو يتراوح بين 1100 و 1400 دولار، فمثلاً سعر الهاتف الذي يحمل 256 جيجابايت هُو 1099 دولار.