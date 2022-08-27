سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس ٢٠٢٢ عملاق آبل الجديد فِيْ مصر والسَعُودِيْة والدول العربية، قامت شركة أبل الفترة الأخيرة بإصدار أخر صيحة من هواتف أبل، والذي يتمتع بمواصفات عالية جدا، وخرافية، وهو جوال ايفون ١٤ برو ماكس ٢٠٢٢ ، كما وتم اصدار لقب عليه باسم ملاق أبل، ويتميز الجهاز بأدائه السريع جدا، ويدعم شبكة الجيل الخامس، حيث كثرت العديد من التساؤلات حول سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس ٢٠٢٢.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

يحتوي على جوال هاتف iPhone 13 ProMax سوف نتعرف على المواصفات الممتازة وهِيْ كالتالي –

أبعاد الموبايل 160.8 × 78.1 × 7.7 ملم، ووزن الهاتف 240 جرام.

الموبايل يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كَمْا أنه متوافق مع باقي الشبكات الأخرى.

يحتوي على منفذ لتثبيت بطاقتي SIM، الأولى شريحة Nano SIM والثانية شريحة eSim.

الهاتف يدعم IP68 مقاومة الماء والغبار.

يدعم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال MasterCard و Visa Card.

يدعم الهاتف اتصال المجال القريب من خلال تقنية NFC.

يأتي الهاتف بأربعة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية الصلبة، الإصدار الأول يأتي بذاكرة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، والإصدار الثاني به 512 جيجا بايت، و 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية والنسخة الثالثة 1. تيرابايت من سعة التخزين. وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، والرابعة بسعة تخزين 2 تيرا بايت، والذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت.

الهاتف يأتي بمعالج قوي. شركة التفاح الأمريكية من النوع Apple A16 Bionic مدعوم بتقنية 5 نانومتر سداسية النواة، ويأتي الهاتف أيضًا بمعالج رسوميات Apple GPU خماسي النواة.

من النوع Apple A16 Bionic مدعوم بتقنية 5 نانومتر سداسية النواة، ويأتي الهاتف أيضًا بمعالج رسوميات Apple GPU خماسي النواة. يدعم الهاتف أنظمة الملاحة العالمية وتحديد المواقع الجغرافِيْة من خلال تقنية GPS وكذلك جميع أنظمة الملاحة الأخرى.

تأتي البلوتوث مع الإصدار 5.0، كَمْا أنها تدعم وظيفة Hotspot ووظيفة الزوجة المباشرة.

يحتوي آيفون 14 برو ماكس يحتوي على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء التحدث.

يحتوي على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء التحدث. يأتي مع مكبرات صوت ستيريو خارجية.

مواصفات كاميرا iPhone 14 pro Max

تعال المحمول آيفون 14 برو ماكس بـ 6 كاميرات وأربع كاميرات خلفِيْة وكاميراتين أماميتين، ومواصفاتها كالتالي –

الكاميرا الخلفِيْة رباعية، الكاميرا الأولى بدقة 16 ميجابكسل، وهِيْ من نوع الزاوية العريضة، وتدعم أيضًا المثبت البصري OIS، والكاميرا الثانية بدقة 16 ميجابكسل وتهتم بالزوم، و يدعم أيضًا المثبت البصري، والكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجابكسل وهِيْ من النوع الواسع جدًا (ultrawide) وهِيْ تستخدم فِيْ التصوير الفوتوغرافِيْ العريض، والكاميرا الرابعة من نوع TOF 3D LiDAR وهِيْ المسؤولة عن البورتريه. العمل والعزلة. تدعم الكاميرات الخلفِيْة التصوير بدقة 4K، والتصوير بجودة FHD، والتصوير بجودة HD. الكاميرا الأمامية للموبايل مزدوجة، فالكاميرا الأولى بدقة 16 ميجابكسل، وهِيْ من النوع ذي الزاوية العريضة وتدعم أيضًا وظيفة HDR، والكاميرا الثانية من نوع Sl 3D. تدعم الكاميرات الأمامية التصوير بجودة 4K.

مواصفات شاشة iPhone 14 Pro Max

الهاتف قادم آيفون 14 برو ماكس شاشة كبيرة وبها العديد من المواصفات الرائعة وهِيْ كالآتي –

شاشة الموبايل هِيْ Liquid Retina XDR mini-LED LCD، ويبلغ سطحها 6.7 إنش.

شاشة الموبايل لديها معدل تحديث 120 هرتز وكثافة 457 بكسل فِيْ البوصة.

يبلغ سطوع الشاشة 1200 شمعة ودقتها 1284 × 2778 بكسل.

الشاشة تدعم نسبة العرض إلى الارتفاع الجديدة 9 19.5.

الشاشة تحتل نسبة 86.6٪ من واجهة الموبايل.

لها طبقة واقية مصنوعة من زجاج السيراميك المقاوم للخدوش وبصمات الأصابع.

الشاشة متوافقة مع HDR10 + و Dolby Vision.

صفة مميزة آيفون 14 برو ماكس

سيأتي الهاتف آيفون 14 برو ماكس وله العديد من الاحتمالات والمزايا وهِيْ كالتالي –

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة تغطي معظم واجهة الهاتف كَمْا تحتوي على ثقب للكاميرا الأمامية فِيْ منتصف الجزء العلوي من الشاشة. يدعم الهاتف أعلى معدل تحديث للشاشة 120 هرتز. يأتي الهاتف بأقوى المعالجات. شركة التفاح الأمريكية يطلق عليه Apple A16 Bionic بدقة تصنيع تبلغ 4 نانومتر. يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت. يدعم الهاتف تشغيل شبكة 5G التي تصل سرعتها إلى 3.7 جيجا بايت. الهاتف مقاوم للماء حتى عمق 6 أمتار تحت الماء، وكذلك مقاوم للغبار.

الحد الأقصى لسعر iPhone 14 pro

سوف نلتقي بك سعر iPhone 14 Pro Max متوقع فِيْ الدول العربية وهِيْ كالتالي –

يبلغ سعر نسخة 256 جيجا بايت عالميًا 1099 دولارًا أمريكيًا، وسعر نسخة 512 جيجا بايت 1200 دولار أمريكي وسعر نسخة 1 تيرا 1400 دولار أمريكي.

سعر النسخة 256 جيجا فِيْ مصر 24 ألف جنيه، وسعر نسخة 512 جيجا 28 ألف جنيه.

سعر نسخة 256 جيجا فِيْ السَعُودِيْة 5100 ريال، وسعر نسخة 512 جيجا 5700 ريال.

يبلغ سعر نسخة 256 جيجابايت فِيْ الإمارات 4700 درهم إماراتي، وسعر نسخة 512 جيجابايت 5120 درهم إماراتي.

يعد ايفون ١٤ برو ماكس ٢٠٢٢ من الاجهزة الحديثة جدا، والذي لاق على طلب واسع جدا في كافة انحاء العالم، وذلك لأنه يأتي بمواصفات خرافية وعالية جدا، مقارنة بالهواتف المشابه له، ويأتي سعر ايفون ١٤ برو ماكس ٢٠٢٢ 1099 دولارًا أمريكيًا بالمتوسط.