سعر ومواصفات ايفون 14 برو Max خلاف اخيه السابق ايفون 13 | شكل ايفون 14

مَوعِد إطلاق هاتف iPhone 14 Pro Max، كَمْا تستنسخه محركات البحث لآلاف محبي ومحبي هُواتف iPhone التي تقدمها الشركة العملاقة Apple، بالتزامن مع إعلان الشركة عن مَوعِد الإطلاق المقبل لهاتف iPhone 14 Pro Max وهُو أحدث تصميم يُتوقع أن يحمل العديد من التقنيات الحديثة بالإضافة إلى شقيقه السابق iPhone 13، بناءً على تسريبات متداولة حول العديد من المواقع المهتمة بالأمور التقنية، ومن وجهة النظر هذه، نود اليوم التحقق الفقرات التالية من المقال جميع الأخبار المتعلقة بمَوعِد إطلاق هاتف iPhone 14 Pro Max ومواصفات الهاتف والسعر المتوقع فِيْ الأسواق العربية.

مَتَّى سيخرج iPhone 14 Pro Max

وبحسب ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية، فإن هاتف iPhone 14 Pro Max سيتم إطلاقه فِيْ شهر سبتمبر المقبل، منتصف الشهر الجاري، وأن الهاتف سيصل الأسواق العربية بعد أسبوع من إطلاقه، وبالنسبة لمواصفات الهاتف، فإن يحتوي الهاتف على الكثير من المواصفات العالية بالإضافة إلى التصميم الأنيق الذي تستمتع به. لديك هاتف iPhone 14 Pro Max ومواصفاته ترقى إلى مستوى التوقعات على النحو التالي.

سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max

الهاتف مزود بشاشة مقاس 6.1 بوصة.

الهاتف مزود بشاشة عرض مقاس 78.1 مم.

طول الهاتف 160 ملم.

يبلغ سمكها حوالي 7.65 ملم.

بينما يبلغ وزن الهاتف حوالي 232 جرام.

الهاتف مزود بشاشة سوبر شبكية.

شاشة الهاتف تدعم اللمس المتعدد.

تم زيادة هاتف Dolby Vision.

الهاتف مزود بتقنية تجعله مقاومًا للغبار والماء حتى عمق 6 أمتار.

الهاتف مزود بنظام تشغيل iOS 16.

سعر آيفون 14 برو ماكس فِيْ الدول العربية حسب التوقعات

لم يتم الإعلان عن سعر iPhone 14 Pro Max رسميًا، لكن هناك بعض التكهنات حول سعر الهاتف فِيْ الدول العربية والتوقعات كالتالي