سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 أقوي هاتف لسنة 2022 كاميرا خاصة ،يبحث الكثير من المهتمين بالأجهزة الحديثة حول العالم عن الصفات والأسعار الخاصة عن الإصدار الأخير لشركة سامسونج المصنفة الأولى عالمياً ،s23 يمتلك معالج كوالكوم بدرجة 895 وتقنية الناتو العالية له 4 مما يجعله من أقوى أنظمة التشغيل الخاص بالشركة وبأسعار مناسبة للناس.

مواصفات سامسونج 23 ثانية

سيأتي بتصميم مميز مع غطاء خلفِيْ أصفر متطور مع لون نحاسي مميز.

يدعم الهاتف العمل بقلم سامسونج الأسود.

الموبايل يدعم شبكات 2G و 3G وكذلك 4G و 5G.

نظام التشغيل Android 13.

الموبايل ياتي ببطارية مناسبة حيث ان سعة البطارية 5000 ملي امبير وهِيْ تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات والشحن هُو

عبر USB Type-C، يدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي 4.5 وات.

رام 12/8 جيجا رام.

البطارية 5000 مللي أمبير

تدعم الشبكة 2C، 3G، 4G، 5G.

رقم الشريحة 2 شريحة.

يتوفر بالون باللون الأحمر والأخضر والأزرق السماوي والأبيض والجرافِيْت والأسود الشبح والعنابي.

تبلغ ابعاد جسم الهاتف 172.8 * 77.3 * 9.9 ملم.

الوزن ٢٢٣ جرام.

عيوب هاتف Samsung S23

سيكون السعر فِيْ الواقع مرتفعًا جدًا ونأمل أن يكون بسعر معقول.

لا يأتي مع سماعات رأس وهذا هُو المعيار فِيْ الطبقات العليا.

لا يدعم زيادة مساحة التخزين من خلال كارت ميموري، بالإضافة إلى الذاكرة الداخلية الكبيرة التي تزودك بكل شيء

تحتاج إلى تنزيل التطبيقات والألعاب وما إلى ذلك.

سعر Samsung Galaxy S23

أيضًا، فِيْ الفترة الأخيرة، من المتوقع أن يصل سعر Samsung Galaxy 23s إلى 23 ألف جنيه.

الهاتف سيبلغ سعره 4000 ريال سعودي.

سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 أقوي هاتف لسنة 2022 كاميرا خاصة كما وتم نشره مؤخراً في عدد من الدول العالمية والعربية ومنها السعودية والتي يقدر بمبلغ 23 ألف جنيه كذلك يمتلك مواصفات خاصة بذاكرة التخزين الداخلية التي تزيد عن 228 جيجا بايت.