سعر ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max فِيْ جميع الدول العربية

سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max تعتبر سلسلة هُواتف آبل من أفضل وأذكى أنواع الهُواتف على الإطلاق، لأنها تحتوي على العديد من الميزات مثل الذاكرة الكبيرة والشاشة الكبيرة، وهُواتف iPhone من الأنواع التي يثق بها المستهلكون من حيث الإمكانيات والعالية. تحديد.

من ناحية أخرى، فهِيْ من أكثر التجارية الهاتفِيْة انتشارًا فِيْ جميع دول العالم وتحقق نسبة عالية من المبيعات، وتعمل شركة الإنتاج على توفِيْر العديد من الإصدارات فِيْ أقصر وقت وهذا يساعد على جعلها علامة تجارية قوية. منافس لأي علامة تجارية أخرى.

مواصفات iPhone 14 Pro Max وسعر iPhone 14 Pro Max أسعار iPhone فِيْ جميع الدول

مواصفات iPhone 14 Pro Max فِيْ السوق

دعونا نتعرف معًا على أهم مواصفات ومزايا iPhone 14 Pro Max فِيْ السوق، حيث أنه من أفضل الإصدارات التي قامت شركة Apple بتصديرها إلى جميع دول العالم، ومن أهم مواصفاته ما يلي

يتوفر من iPhone 14 Pro Max أكثر من إصدار يختلف عن بعضها البعض من حيث أبعاد الهاتف مثل 160.8 – 78.1 – 7.7. كَمْا تم صنع الهاتف بواجهة زجاجية تُعرف باسم Gorilla Glass، كَمْا أن ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج بينما كان إطاره مصنوعًا من التيتانيوم. الجهاز يدعم شريحتين اتصال لكنهما يختلفان عن بعضهما البعض فِيْ أن النوع الأول يسمى nano sim والثاني يسمى esim. ومن مميزات الهاتف أيضًا أنه يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. الهاتف مقاوم للماء والغبار لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة ومقاوم للماء حتى عمق 6 أمتار تحت الماء. يوفر هذا الهاتف خدمة الدفع عن بعد من خلال MasterCard و Visa Card. وهُو متوافق مع البلوتوث والواي فاي، ويحتوي على مكبرات صوت خارجية من نوع استريو. كَمْا يحتوي على ميكروفون خاص يعمل على عزل الصوت إذا كان هناك صوت عالي فِيْ المكان الذي يتم فِيْه استخدام الهاتف عند استخدامه لإجراء مكالمات هاتفِيْة أو الاستماع إلى التسجيلات الصوتية. يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات مما يساعد على شحن الهاتف بنسبة 100٪ فِيْ مدة لا تزيد عن 40 دقيقة حيث يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 20 وات وأيضًا شحن لاسلكي بقوة لا تقل عن 7.5 وات.

سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ السوق

ويتوفر هاتف iPhone 14 Pro Max بأربعة إصدارات تختلف باختلاف المساحة التخزينية، ويبلغ سعر نسخة الهاتف 256 جيجا بايت فِيْ العالم 1100 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعره فِيْ السَعُودِيْة 5150 ريال سعودي. بينما سعره 4720 درهمًا، وسعره فِيْ السَعُودِيْة حوالي 23500 جنيه مصري.