سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max أيفون ١٤برو ماكس تسريبات

سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max فِيْ جميع الدول العربية التي تدخل عالم المنافسة بسرعة بسبب الإمكانات القوية لهذا الهاتف حيث يأتي الهاتف ضمن سلسلة الهُواتف المحمولة المبهرة من شركة آبل، يأتي الهاتف بلونه الأسود الزجاجي المقاوم للخدوش، مع سداسي النواة. المعالج، بالإضافة إلى دعمه للشاحن السريع، يدعم أيضًا شريحة اتصال وبطارية 4500 مللي أمبير من التيار، وهُو غير قابل للإزالة، لذلك نقوم بتحَلْيل مواصفات الهاتف وسعره وخصائصه من خلال موقع الويب الخاص بك. علمني
كشفت شركة آبل العالمية عن صور لهاتفها الجديد Apple Icon 14 وكذلك هاتف iPhone 14 Plus. الهاتف الداخلي، الذي يبدأ من 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، يمر عبر 500 جيجابايت.
مواصفات iPhone 14 Pro Max
نكشف فِيْ هذه الفقرات المتتالية عن جميع المواصفات الفنية لهاتف iPhone 14 Pro Max الجديد، ومن بينها ما يلي
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفِيْة
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- الصوت والاتصال
|يبدو
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|الدعم
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- الشاشة
|الشاشة
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|حجم الشاشة
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- الألوان
|الألوان
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|هِيْكل الهاتف.
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|أبعاد المحمول
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- البطارية وطاقة الشحن
|بطارية
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|وسائل النقل
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|قوة الشحن
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- ذاكرة
|الرامات ” الذاكرة العشوائية فِيْ الهُواتف والحواسيب “
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|التخزين الداخلي
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- أمين
|أمين
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|اسم المعالج
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|عدد الشرائح
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|الشبكات
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|نظام التشغيل
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ميزات iPhone 14 Pro Max
هناك العديد من مزايا الهاتف المحمول iPhone 14 Pro Max، لذلك تجد إقبالاً مرتفعاً على شراء سلسلة هُواتف iPhone 14 Pro Max، ومن بين هذه المزايا ما يلي
- الهاتف مقاوم للماء والغبار.
- دعم الشحن السريع 20W.
- يوجد بصمة على الشاشة.
- يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
- المعالج قوي سداسي النواة.
- الكاميرا الخلفِيْة ثلاثية الالتقاط وتتميز بخاصية .4k
- الشاشة كبيرة بقياس 6.7 إنش، مع تحديث للشاشة 120 هرتز.
عيوب iPhone 14 Pro Max
هناك بعض العيوب التي من المتوقع أن تظهر فِيْ هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد، ومن بينها ما يلي
- الهاتف لا يدعم كارت ميموري خارجي.
- لا يوجد راديو FM.
- الهاتف لا يدعم السماعات.
- الكاميرا الأمامية لا تدعم الفلاش.
- Wi-Fi Direct غير متصل.
سعر iPhone 14 Pro Max
هذه هِيْ أحدث الأسعار المتوقعة لـ اي فون الرابع عشر الجديد
- قيمة الموبايل فِيْ السَعُودِيْة 4100 ريال.
- تكلفة شراء الهاتف من الجزائر 149 ألف دينار.
- سعر الموبايل فِيْ المغرب 9700 درهم
- السعر فِيْ جمهُورية مصر العربية 22،500 جنيه.
- شراء الهاتف بالدولار الأمريكي بمبلغ 1250 دولارًا.
صندوق حافظة iPhone 14 Pro Max
يحتوي جراب هاتف iPhone 14 Pro Max ومن المتوقع أن تظهر خلال إطلاقها بالأسواق فِيْ الفترة القادمة على النحو التالي
- يزن هاتف iPhone 14 Pro Max 226 جرامًا.
- كابل USB-C.
- ضمان الموبايل.
- شاحن لاسلكي 15 واط.