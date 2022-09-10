سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max أيفون ١٤برو ماكس تسريبات

سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max فِيْ جميع الدول العربية التي تدخل عالم المنافسة بسرعة بسبب الإمكانات القوية لهذا الهاتف حيث يأتي الهاتف ضمن سلسلة الهُواتف المحمولة المبهرة من شركة آبل، يأتي الهاتف بلونه الأسود الزجاجي المقاوم للخدوش، مع سداسي النواة. المعالج، بالإضافة إلى دعمه للشاحن السريع، يدعم أيضًا شريحة اتصال وبطارية 4500 مللي أمبير من التيار، وهُو غير قابل للإزالة، لذلك نقوم بتحَلْيل مواصفات الهاتف وسعره وخصائصه من خلال موقع الويب الخاص بك. علمني

كشفت شركة آبل العالمية عن صور لهاتفها الجديد Apple Icon 14 وكذلك هاتف iPhone 14 Plus. الهاتف الداخلي، الذي يبدأ من 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، يمر عبر 500 جيجابايت.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

نكشف فِيْ هذه الفقرات المتتالية عن جميع المواصفات الفنية لهاتف iPhone 14 Pro Max الجديد، ومن بينها ما يلي

الكاميرا الأمامية يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

يتميز بإضاءة خلفِيْة، ووضع ليلي، ومؤقت ذاتي، وتسجيل فِيْديو بدقة 4K. الكاميرا الخلفِيْة ثلاث غرف رئيسية.

12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 5.1

الثانية مزودة بتقريب بصري بدقة 12 ميجابكسل مزود بفتحة عدسة f / 2.8.

أما الكاميرا الثالثة فهِيْ ذات عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.

إنه يتميز بالتقاط صور بزاوية عريضة جنبًا إلى جنب مع التصوير المستمر والتصوير الفوتوغرافِيْ الاحترافِيْ وإعدادات توازن اللون الأبيض.

دعم الفلاش المزدوج، التقاط الفِيْديو بدقة 4K، الوضع السينمائي، تسجيل الفِيْديو بالحركة البطيئة.

الصوت والاتصال

يبدو يدعم مكبرات الصوت الخارجية.

سماعات ستيريو. لديها نسخة بلوتوث 5.0.

هُوائي واي فاي متاح.

يوجد منفذ USB. الدعم يدعم GPS لتحديد الموقع.

يوجد تقنية NFC ونذكرك بالسعر والمواصفات عملاق iPhone 12 Pro.

الشاشة

الشاشة شاشة Super Retina XDR OLED.

طبقة حماية زجاجية من السيراميك المقاوم للخدش. حجم الشاشة 6.7 بوصة

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ونذكرك بالرَابِطْ ممن لهم k10.

الألوان

الألوان الذهب والأسود والفضي والرمادي. هِيْكل الهاتف. الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الستانلس ستيل.

بجانب ظهره مصنوع من زجاج الغوريلا. أبعاد المحمول الطول 160.8 × العرض 78.1 × السماكة 7.7 ملم، وزن الهاتف 240 جرام.

البطارية وطاقة الشحن

بطارية سعة 4500 مللي أمبير.

غير قابل للإزالة.

نوع بطارية ليثيوم أيون. وسائل النقل دعم الشحن السريع.

شاحن لاسلكي 7.5 واط باستخدام تقنية Qi.

15 واط من خلال MagSafe. قوة الشحن قوة 20 واط.

اشحن البطارية بالكامل فِيْ ساعة واحدة.

ذاكرة

الرامات ” الذاكرة العشوائية فِيْ الهُواتف والحواسيب “ اكتب NVMe

سعة 6 جيجا بايت. التخزين الداخلي أربع نسخ.

الأولي 128 جيجا بايت.

والثاني 256 جيجا بايت.

الثالث 512 جيجا بايت.

لربع 1 تيرابايت.

أمين

أمين سداسي النواة. اسم المعالج Apple A16 Bionic عدد الشرائح لديك بطاقة nano SIM فِيْ وضع الاستعداد. الشبكات دعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس. نظام التشغيل iOS 15، نذكرك بالمواصفات و سعر iPhone 13 Pro Max.

ميزات iPhone 14 Pro Max

هناك العديد من مزايا الهاتف المحمول iPhone 14 Pro Max، لذلك تجد إقبالاً مرتفعاً على شراء سلسلة هُواتف iPhone 14 Pro Max، ومن بين هذه المزايا ما يلي

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

دعم الشحن السريع 20W.

يوجد بصمة على الشاشة.

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

المعالج قوي سداسي النواة.

الكاميرا الخلفِيْة ثلاثية الالتقاط وتتميز بخاصية .4k

الشاشة كبيرة بقياس 6.7 إنش، مع تحديث للشاشة 120 هرتز.

عيوب iPhone 14 Pro Max

هناك بعض العيوب التي من المتوقع أن تظهر فِيْ هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد، ومن بينها ما يلي

الهاتف لا يدعم كارت ميموري خارجي.



لا يوجد راديو FM.

الهاتف لا يدعم السماعات.

الكاميرا الأمامية لا تدعم الفلاش.

Wi-Fi Direct غير متصل.

سعر iPhone 14 Pro Max

هذه هِيْ أحدث الأسعار المتوقعة لـ اي فون الرابع عشر الجديد

قيمة الموبايل فِيْ السَعُودِيْة 4100 ريال.

تكلفة شراء الهاتف من الجزائر 149 ألف دينار.

سعر الموبايل فِيْ المغرب 9700 درهم

السعر فِيْ جمهُورية مصر العربية 22،500 جنيه.

شراء الهاتف بالدولار الأمريكي بمبلغ 1250 دولارًا.

صندوق حافظة iPhone 14 Pro Max

يحتوي جراب هاتف iPhone 14 Pro Max ومن المتوقع أن تظهر خلال إطلاقها بالأسواق فِيْ الفترة القادمة على النحو التالي