سعر ومواصفات Realme 9i.. هاتف ريلمي يدعم 5G

فِيْ يناير من هذا العام، أطلقت شركة Realme هاتف Realme 9i، وبعد 7 أشهر، تستعد الشركة لكشف النقاب عَنّْ إصدار جديد من الهاتف يدعم 5G.

ستقدم Realme هاتفها الجديد Realme 9i 5G فِيْ مؤتمرها فِيْ الهند، الذي يصادف 18 أغسطس، وخلال الحدث، ستستعرض Realme قدرات الهاتف والمواصفات والأسعار الرسمية.

مواصفات Realme 9i 5G

تروج Realme لهاتف Realme 9i 5G تحت اسم “The 5G Rockstar”.

من بين مواصفات Realme 9i أنه سيتم تشغيله بواسطة شريحة Dimensity 810.

من أبرز مواصفات Realme 9i أنه سيأتي وبه كاميرات ثلاثية على اللوحة الخلفِيْة تتباهى بتصميم ضوء الليزر.

من مواصفات هاتف Realme الذكي أن الكاميرات الخلفِيْة لـ Realme 9i 5G لن يتم وضعها داخل جزيرة الكاميرا.

لن يتم وضع كاميرا الهاتف داخل جزيرة الكاميرا بسبب التصميم المسطح.

ومن بين مواصفات هاتف Realme 9i أن الكاميرا أكثر بروزًا بحسب “gsmarena”.

يحتوي هاتف Realme الجديد على زر تشغيل فِيْ الإطار الأيمن، والذي سيكون عبارة عَنّْ ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

سعر Realme 9i 5G