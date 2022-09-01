بديل الأيفون سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 الأقوى على الإطلاق كاميرا ليس لها مثيل، أعلنت شركة أبل الفترة الأخيرة جوالها الحديث والذي يحمل المواصفات الخرافية من سلسلة Samsung S، وهو جوالSamsung Galaxy S23 الأقوى على الإطلاق، حيث يتمتع بكاميرات عالية الدقة وخرافية، كما وكثرت التساؤلات لتعرف على سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23.

ميزات هاتف Samsung Galaxy S23

مميزات الهاتف فريدة ومميزة تجذب كل المستخدمين لمتابعة كافة مميزاته ومواصفاته، حيث يمكننا جمع أهم مميزات هذا الهاتف فِيْ النقاط التالية

البطارية تأتي بسعة كبيرة تسمح للبطارية بالعمل لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل لمدة يومين بدون شحن.

غطاء الهاتف يأتي بنظام زجاجي مقسّى مغطى بطبقة من الألمنيوم وهِيْ تقنية فِيْكتوس.

الهاتف مميز من حيث الإطار الخارجي وطرازه، وهذا ما يجذب المستخدمين عند الشراء.

كَمْا أنها مقاومة للماء والغبار، لذلك عندما تسقط فِيْ الماء لا تتأثر.

كَمْا أنها مقاومة للماء والغبار، لذلك عندما تسقط فِيْ الماء لا تتأثر. الكاميرا الخلفِيْة لهذا الهاتف تأتي بكاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل، لذا فهِيْ تتيح لك التسجيل بدقة عالية ووضوح رائع، ويمكنك تسجيل مقاطع فِيْديو تصل إلى 4 كيلو.

سعر Samsung Galaxy S23

جاء الهاتف بسعر مرتفع، مما أدى إلى اعتراضات ومناقشات حول السعر، حيث كان السعر حوالي 27-30 ألف جنيه تقريبًا، وهذا حسب العملة المصرية، ويأتي الهاتف بعدة أشياء، وهِيْ ‘ إعادة الداخل. محتويات الصندوق

شاحن ووصلة USB.

جراب سيليكون لحماية الهاتف.

دليل المستخدم، والذي يتضمن جميع المعلومات التي تساعدك فِيْ الإجابة على أسئلتك حول الهاتف.

يوجد أيضًا دبوس معدني يساعدك على سحب شرائح الاتصال.

وأخيرا الهاتف.

وأخيرا الهاتف. كَمْا أن جميع المواصفات التي نشرحها لكَمْ خلال المقال هِيْ من أبرز المواصفات المميزة التي يمكنكَمْ معرفتها بسهُولة ودون أي مشكلة فِيْ الموضوع، علاوة على ذلك، كل هذه المواصفات سيتم توضيحها عند الإعلان عنها فِيْ المؤتمر الرسمي . خلال الفترة المقبلة لذلك أوضحنا لكن أبرز تفاصيل هذا الأمر.

يمتع جهاز Samsung Galaxy S23 بمواصفات عالية جدا، ومن ابرز مواصفات Samsung Galaxy S23 كاميرا ليس لها مثيل، ويتراوح سعر Samsung Galaxy S23 ب 27-30 ألف جنيه تقريبًا مصري، جاء الهاتف بسعر مرتفع.