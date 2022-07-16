سعر و مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد iPhone 14 Pro Max

سعر ومواصفات iPhone 14 Pro هُو ما يتوقعه آلاف المواطنين حول العالم، بعد أن أعلنت شركة Apple الأمريكية عن طرح وشيك فِيْ السوق لجهاز iPhone 14 Pro Max، والتي من خلالها قامت بإجراء تعديلات عديدة على iPhone لإرضاء جميع الأذواق، وبالتالي فهِيْ مزايا عديدة.

سعر iPhone 14 Pro ومواصفاته

نجحت شركة آبل فِيْ الترويج لجهاز iPhone الجديد الذي من المقرر إطلاقه قريبًا فِيْ الأسواق العالمية، حيث أشادت بوَظْائِفْه المتعددة وأشارت إلى المَوعِد المقبل لوصوله إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي أثار فضول الكثير من المواطنين حول طبيعة المزايا التي يتمتع بها iPhone، بالإضافة إلى طبيعة iPhone وسعره الذي لم تعلن عنه الشركة بعد.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

أضافت شركة آبل الأمريكية العديد من المزايا للإصدار الجديد من iPhone، مما جعله محَلْ تحقيق واهتمام للكثيرين، وتلك المواصفات نلخصها أدناه

الجهاز مزود بسماعات استريو خارجية. الجهاز مزود بميكروفون ثانوي يعزل الضوضاء أثناء الكلام. تمت ترقية البلوتوث الخاص به إلى 5.0 وهُو أيضًا يدعم خاصية الزوجة المباشرة ونقطة الاتصال. الهاتف مزود بوظيفة GPS، والتي بدورها تحدد المواقع الجغرافِيْة، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة البحرية. يتميز بمعالج A16 قوي يعمل على تقنية 5 نانومتر، سداسي النواة، كَمْا يتميز الهاتف بمعالج رسوميات Apple Gpu خماسي النواة. أطلقت الشركة أربعة أنواع مختلفة من أجهزة iPhone، وتتراوح ذاكرتها الداخلية من 256 جيجابايت إلى 2 تيرابايت. من أهم مميزات الجهاز وظيفة الدفع الإلكتروني من خلال الفِيْزا أو الماستر كارد. الهاتف مقاوم للغبار والماء. مواصفات كاميرا iPhone 14 Pro Max يحتوي هاتف iPhone 14 Pro Max على ست كاميرات، اثنتان أماميتان وأربع كاميرات خلفِيْة، وتتميز هذه الكاميرات بما يلي الكاميرا الخلفِيْة لجهاز iPhone بدقة 16 ميجابكسل، تمامًا مثل الكاميرا الأمامية.

تطبيقات مهمة للايفون

يعد تطبيق Password One أحد أفضل التطبيقات التي أوصى بها الخبراء لمستخدمي iPhone الجدد. يخزن التطبيق مجموعة ضخمة من كلمات المرور التي ستخصصها لحسابات مختلفة على تطبيقات الأجهزة المحمولة ومنصات الاتصال. يحفظ هذا التطبيق أيضًا تفاصيل الائتمان الخاصة بك، ما عليك سوى تذكر كلمة المرور لهذا التطبيق ويوفر لك جميع كلمات المرور الأخرى التي تخشى نسيانها.