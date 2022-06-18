سعر و مواصفات iPhone 13 مميزات و عيوب ايفون 13 سعة 128 جيجا 4 جيجا رام شبكة 5G

لم يتوقف البحث عن أسعار iPhone في الفترة الأخيرة ، ويرجع ذلك إلى الميزات المتوفرة في هذا الهاتف ، وبمجرد طرحه في الأسواق اكتسب شهرة كبيرة ، ومن المتوقع في الفترة المقبلة ذلك هاتف جديد سيتم إطلاقه في Apple ، وسيكون هذا في نهاية هذا العام ، ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف على الكثير من الميزات المختلفة التي تساعد على زيادة معدلات الشراء.

سعر iPhone 13 ومواصفاته

بالنسبة لتفاصيل سعر الهاتف ، حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار رسميًا ، حيث يختلف السعر من مكان إلى آخر ، وربما في فترة ما ستجد تغيرات مختلفة في أسعار iPhone ، و ومن المتوقع ان تكون قريبة من اسعار السلسلة الاخيرة حيث الاسعار كالتالي:

وفي الإمارات وصل سعر الهاتف إلى 4035 درهمًا.

كما وصل سعره في المملكة العربية السعودية إلى 4120 ريالاً سعودياً

أما سعر الهاتف المحمول في أمريكا فقد وصل إلى 1099 دولارًا.

في مصر السعر 17.250 جنيه مصري

المواصفات المتوقعة لـ iPhone 13 iPhone

هذا الهاتف مزود بالكثير من الميزات التي تجعله مشهورًا جدًا ، حيث تشمل ميزاته: