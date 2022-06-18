سعر و مواصفات iPhone 13 مميزات و عيوب ايفون 13 سعة 128 جيجا 4 جيجا رام شبكة 5G

لم يتوقف البحث عن أسعار iPhone في الفترة الأخيرة ، ويرجع ذلك إلى الميزات المتوفرة في هذا الهاتف ، وبمجرد طرحه في الأسواق اكتسب شهرة كبيرة ، ومن المتوقع في الفترة المقبلة ذلك هاتف جديد سيتم إطلاقه في Apple ، وسيكون هذا في نهاية هذا العام ، ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف على الكثير من الميزات المختلفة التي تساعد على زيادة معدلات الشراء.
سعر iPhone 13 ومواصفاته
بالنسبة لتفاصيل سعر الهاتف ، حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار رسميًا ، حيث يختلف السعر من مكان إلى آخر ، وربما في فترة ما ستجد تغيرات مختلفة في أسعار iPhone ، و ومن المتوقع ان تكون قريبة من اسعار السلسلة الاخيرة حيث الاسعار كالتالي:
- وفي الإمارات وصل سعر الهاتف إلى 4035 درهمًا.
- كما وصل سعره في المملكة العربية السعودية إلى 4120 ريالاً سعودياً
- أما سعر الهاتف المحمول في أمريكا فقد وصل إلى 1099 دولارًا.
- في مصر السعر 17.250 جنيه مصري
المواصفات المتوقعة لـ iPhone 13 iPhone
هذا الهاتف مزود بالكثير من الميزات التي تجعله مشهورًا جدًا ، حيث تشمل ميزاته:
- وهو يدعم شبكة 4g داخليًا 5g.
- أما عن حجم الشاشة فهو 5.4 بوصة ، وكثافة بكسلات 476 بكسل.
- كما يحتوي الهاتف أيضًا على زجاج مقاوم للخدش ، كما أنه مقاوم للزيوت.
- به كاميرا خلفية وكاميرا أمامية.
البطارية المتوفرة في الهاتف من بطاريات الشحن السريع ، والبطارية غير قابلة للإزالة.
- كما أن لديها مقبس سماعة رأس 3.5 ملم بالداخل.
أيضًا ، يحتوي هذا الجهاز على ذاكرة عشوائية تبلغ حوالي 8 جيجا بايت ، والمعالج سداسي النواة.
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