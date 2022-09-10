سعر و مواصفات iPhone 14 Pro Max، أطلقت شركة آبل حقائق جديدة حول آيفون 14 برو ماكس والأسعار والعيون حيث يعتبر آيفون 14 برون ماكس وآخر إصدار تم إطلاقه من شركة آبل بعد الإعلان الرسمي من قبل مؤتمر الأسبوع الماضي ، وبينت الخصائص الجديدة التي تم وضعها في هاتف آيفون 14 ويعتبر هاتف ايفون 14 برو ماكس هي نهضة تكنولوجية كبيرة في عالم التقنية الحديثة .

آيفون 14 برو ماكس

أطلقت شركة أبل الأمريكية نسخة جديدة من هاتفها المحدث آيفون فقد تم إطلاق النسخة منه 14 برو ماكس وتم انتشاره في كافة الأسواق العربية والأجنبية، وجاء هاتف آيفون 14 برو ماكس بألوانه الأنيقة وحمل في طياته مواصفات عاليه، وبينت شركه آبل إن الهاتف يأتي بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل ويحمل شكل زوجاجي في الواجهة والظهر.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس

أفادت شركة آبل أن الهاتف يأتي بكاميرا خلفية كبيره بدقة 48 ميجا بكسل وان حجم الهاتف يأتي بحجم 6.7 بوصه ،أبرز مواصفات آيفون 14برو ماكس:

الهاتف مصنوع من الزجاج المقوى وعليه ضار من الألمنيوم لحماية الجهاز.

وزن الهاتف ياتي بمعدل 226 جرام.

يدعم الهاتف تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.

ياتي الهاتف بمساحه 6.72 بوصه.

معدل الترميز في هاتف 2014 بروماكس هو 120 هرتز.

تقنيه شاشه ايفون 14 برو ماكس هيQhd.

الكاميرا الخلفيه في ايفون 14 بروماكس تاتي بدقه 45 ميجا بكسل وكاميرا اخرى للعزل والكاميرا الثالثه للمساحات الساشعه.

الكاميرا تاتي بدقه تصوير8k.

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يدعم آيفون 14 بروماكس البلوتوث.

سعة هاتف آيفون 14 برون ماكس تصل الى اثنين تيرابايت.

السعة الداخلية للهاتف 2014 بروماكس 128 جيجا بايت والرامات تأتي بحجم ثمانية جيجا.

موعد إطلاق هاتف آيفون 14 بروماكس

أطلقت شركة آبل على إطلاق الفئة الأولى من هواتفها آيفون 14 خلال شهر سبتمبر المقبل وسيشمل ساعات آبل الجديدة خلال شهر فبراير لعام 2023 المقبل من المتوقع أن يكون إطلاق هاتف آيفون 14 خلال شهر فبراير في المملكة العربية السعودية ويليها الإمارات وباقي الدول العربية.

يعتبر آيفون 14 برو ماكس من الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في الأواني الأخيرة حيث يحمل الهاتف مميزات ضخمة مما جعله ذات احتياج وشعبية عالية في كافة الدول العالم.