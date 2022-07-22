سعر و مواصفات Xiaomi Poco X3 Pro أفضل موبايل للألعاب

سعر ومواصفات Xiaomi Poco X3 Pro أحد هُواتف شاومي الرائدة والمتميزة والذي حقق انتشارًا ومبيعاتً هائلاً، فهُو من أفضل هُواتف شاومي فِيْ الفترة الأخيرة والذي يتمتع بالعديد من المواصفات الممتازة والمميزات الأخرى التي سنتحدث عنها بالتفصيل فِيْ هذا المقال عبر ثقافني. إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف ألعاب فأنت فِيْ المكان المناسب، فإن هاتف Xiaomi Poco X3 Pro هُو أحد أقوى الهُواتف فِيْ السوق، مما يمنحك تجربة لعب ممتازة خاصة لعبة PUBG Mobile. لذلك يجب متابعة المقال لتتعرف على كل مميزات وعيوب الهاتف وكذلك سعره فِيْ مصر والسَعُودِيْة.

سعر ومواصفات Xiaomi Poco X3 Pro

بالنسبة للمعالج الذي يأتي هاتف هاتف xiaomi little x3 pro معالج قوي جداً من شركة كوالكَمْ وهُو من نوع Qualcomm Snapdragon 860 بسعر بنظام تشغيل اندرويد 11 يمكنك أيضًا تحديثه بعد ذلك ليعمل بنظام اندرويد 12 والان سنعرض مميزات الهاتف وعيوبه وهل يستحق السعر المتواجد أم لا

أهم مواصفات موبايل شاومي poco x3 pro

يتوفر هاتف Xiaomi Poco X3 Pro فِيْ الأسواق بسعة 128 جيجا بايت وآخر بسعة 256 جيجا بايت.

من حيث ذاكرة الوصول العشوائي هناك إصدار 6 جيجا رام ونسخة 8 جيجا رام.

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD ودقة الشاشة 2400 * 1080 بكسل.

يحتوي Xiaomi Poco X3 Pro على أربع كاميرات خلفِيْة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وثلاث كاميرات خلفِيْة بدقة 8 + 2 + 2 ميجابكسل.

يأتي هاتف Xiaomi Poco X3 Pro بكاميرا أمامية قوية ومميزة بدقة 20 ميجابكسل.

بطارية الهاتف جاءت بسعة مرضية للغاية حيث أنها متوفرة بسعر 5160 مللي أمبير.

ميزات Xiaomi Poco X3 Pro

الجزء الخلفِيْ من Xiaomi Poco X3 Pro مصنوع من البلاستيك، وهُو مقاوم لبصمات الأصابع ويصعب أيضًا كسره عند سقوطه.

أما إطار الهاتف فهُو مصنوع من الألمنيوم وبالتالي يصعب كسره ويعطي شكلًا رائعًا للهاتف.

يتوفر هاتف Xiaomi Poco X3 Pro بمجموعة متنوعة من الألوان الجميلة مثل الأزرق والأسود والبرونزي.

ستستمتع حقًا بالألوان التي تمنحك إياها شاشة الهاتف، على الرغم من أنها ليست من نوع AMOLED، إلا أن دقة الشاشة ممتازة.

يصل سطوع الشاشة إلى 450 نت مما يساعدك على استخدامها فِيْ الشمس بشكل طبيعي.

يمكنك استخدام طباعة الوجه على هاتف Xiaomi Poco X3 Pro.

أداء الرسومات للهاتف رائع حقًا حيث يمكنك لعب لعبة PUBG Mobile بأعلى دقة وستستمتع بسلاسة كبيرة عند لعب اللعبة.

يمكنك الحصول على معدلات إطارات عالية أثناء اللعب على أعلى الإعدادات، لذلك إذا جعلت الهاتف متوسطًا، ستحصل على تجربة سلسة ومميزة للغاية فِيْ جميع الألعاب.

عيوب هاتف Xiaomi Poco X3 Pro

قد تكون الكاميرا الخلفِيْة لـ Xiaomi Poco X3 Pro مزعجة لبعض المستخدمين، لأنها تبرز بشكل ملحوظ.

إدخال بطاقتي SIM، وبالتالي إما استخدام بطاقتي SIM أو بطاقة SIM واحدة وبطاقة ذاكرة واحدة.

قد يكون استخدام الهاتف وحمله لفترة طويلة أمرًا صعبًا حيث يزن الهاتف 215 جرامًا.

لم تقم شركة Xiaomi بتطوير الكاميرا الخلفِيْة، حيث إنها لا تصل إلى 48 ميجا بكسل وبالتالي تفقد التفاصيل فِيْ التصوير.

سعر هاتف Poco X3 Pro فِيْ مصر اليوم، بلغ سعر النسخة 8 + 256 جيجا بايت نحو 5900 جنيه، بينما كان سعر الموبايل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 999 ريال سعودي للنسخة 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت. غيغابايت. إصدار.