سعر apple iphone 14 pro max الجديد 2022.. مميزات وعيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس ،يعتبر من أهم وأحدث اصدارات شركة آيفون العالمية والتي أعلنت عنه مؤخراً خلال المؤتمر السنوي للشركة التي أقيم في نهايرة شهر أغسطس لعام 2022م ،والذي يتصف بشاشة كبيرة وخفيفة اللمس وألوان جمالية كذلك الذاكرة التخزينية الكبيرة للجهاز وإمكانية تحميل للالعاب الإلكترونية بشكل سهل.

apple iphone 14 pro max الجديد

أعلنت شركة iPhone الرسمية فِيْ صفحتها الرسمية عن سعر هاتف Apple iPhone 14 pro max الجديد وسيصدر فِيْ 16 سبتمبر، ويعتبر iPhone 14 Pro Max أحد الهُواتف الجديدة وينتظر الكثير. بالنسبة له فِيْ الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة لما يتمتع به من مواصفات ممتازة منها (الشاشة الكبيرة وحجمها الخفِيْف ولونها الرائع وكاميرا رائعة) يتميز iPhone 14 Pro Max بألوانه المميزة مثل الأبيض والأسود والأزرق. .

سعر ابل ايفون 14 برو ماكس

بعد المؤتمر السنوي لشركة iPhone فِيْ مقرها بنيويورك، تم الإعلان عن سعر Apple iPhone 14 pro max، ويبدأ سعر iPhone 14 Pro Max عالميًا بسعر 1350 دولارًا أمريكيًا، وفِيْ مصر يبدأ. بسعر 39 ألف جنيه مصري، وفِيْ السَعُودِيْة يبدأ من 5،990 ريال سعودي، بينما فِيْ الإمارات العربية المتحدة يبدأ من 5،990 درهم إماراتي، ويختلف سعر iPhone 14 Pro Max حسب مساحة التخزين:

سعر iPhone 14 Pro Max سعة 128 جيجابايت هُو 1099 دولارًا.

سعر هاتف iPhone 14 Pro Max سعة 256 جيجابايت يبلغ 1199 دولارًا أمريكيًا.

سعر iPhone 14 Pro Max بمساحة 512 جيجا بايت 1399 دولار.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

وفقًا لمواصفات وسعر هاتف Apple iPhone 14 Pro Max الذي أعلنت عنه شركة Apple على صفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، فهُو يأتي بجهاز متين مزود بدرع من السيراميك، وهُو أقوى من الدرع الزجاجي ومقاوم للماء، ووضوح الكاميرا. بظهر زجاجي بإطار من الألومنيوم، يأتي مع مكبرات صوت خارجية مع صوت نقي به وسائط أمان ويدعم طباعة الوجه، ويدعم ميكروفون خارجي لعزل الضوضاء، ويدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، ولا يدعم زيادة مساحة التخزين عبر بطاقة الذاكرة، يدعم وظيفة البلوتوث وبطارية 3480 مللي أمبير ويأتي مع شاحن لاسلكي، و iPhone 14 Pro Max يتميز بألوان متعددة لـ iPhone 14 Pro Max وصلت كَمْا أعلنت الشركة الرسمية من iPhone على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي باللون الذهبي والفضي والأسود الفلكي، وهناك بعض العيوب فِيْ هاتف iPhone 14 Pro Max، مثل الهاتف لا يأتي بمنفذ سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ويجب تركيب سماعات مع منفذ شحن للايفون، فهُو يأتي مع رأس الشحن، ولا يدعم تركيب ذاكرة خارجية وتكفِيْ لذاكرة الهاتف.

سعر apple iphone 14 pro max الجديد 2022.. مميزات وعيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس كذلك يهتم عدد من الاشخاص بمتابعة الصفحة الإلكترونية الخاصة بشركات الأجهزة الذكية لمتابعة الأسعار والاصدارات الحديثة على مستوى العالم.