سعر iPhone 14 Pro Max هل سيأتي بنفس سعر iPhone 13 أخبار جديدة سعر ايفون 14

سعر iPhone 14 Pro Max، هل سيكون بنفس سعر iPhone 13 منذ أن أعلنت شركة آبل عن إطلاق هاتف iPhone 14 Pro Max، بدأت التوقعات والتسريبات، وهناك العديد من التوقعات، لكن السؤال الأهم الذي يسأله جميع عشاق iPhone على أنفسهم هُو ما هُو iPhone Pro Max 14 وحتى الآن لا توجد أخبار مؤكد، لكن هناك توقعًا جديدًا بأنه سيصل بنفس سعر iPhone 13 Pro Max.

سيكون iPhone 14 Pro Max بنفس سعر iPhone 13

نشر حساب “yeux1122” المعروف بتنبؤاته بمنتجات شهِيْرة، خبرًا على مدونة Naver الكورية، يفِيْد بأن شركة آبل لن ترفع سعر هاتف iPhone 14 المرتقب لزيادة المبيعات، حيث يوجد انخفاض فِيْ الطلب وسط ارتفاع الأسعار. التباطؤ فِيْ سوق الهُواتف الذكية العالمي واتخذت شركة آبل هذا القرار على الرغم من مواجهتها. وبحسب المنشور، فإن مصدر الشائعات جاء من “مؤسسة مالية أمريكية كبرى” لم تذكر اسمها، لكنها قالت إنها مؤسسة معروفة بدقتها.

ما الفرق بين هاتف 14 Pro Max و iPhone 13 Pro Max

ومن المتوقع أيضًا أن تكون هناك بعض الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max و iPhone 13 Pro Max من حيث الأحجام، فلن يكون هناك جهاز iPhone 14 mini بحجم 5.4 بوصة. حيث كان iPhone 13 mini هُو الخيار الأفضل والأرخص فِيْ عام 2022، بدءًا من 699 دولارًا، و 6.1 بوصة iPhone 13 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، لكنه لن يحظى بشعبية كبيرة لدى العملاء مثل الحجم الأكبر، لذلك تركز Apple على الأكبر أحجام iPhone لأجهزتها مع اقتراب عام 2022، ستشمل تشكيلة iPhone القادمة من Apple iPhone 14 بحجم 6.1 بوصة و 6.1 بوصة iPhone 14 Pro و 6.7 بوصة iPhone 14 Max بوصة و 6.7 بوصة iPhone 14 Pro Max.

تصميم جديد لجهاز iPhone 14 Pro

هناك أيضًا بعض التوقعات بأن iPhone سيعمل فِيْ أي تجديد للتصميم. الهاتف الجديد سيأتي بنفس تصميم العام الماضي. هذا أمر مؤسف لأنه لم يكن تصميمًا احترافِيًْا، وتشير الشائعات إلى أنه من المحتمل أن يستمر استخدامه. نفس شريحة A15 التي تم تقديمها فِيْ سلسلة iPhone 13

هذا على عكس طرازات iPhone 14 Pro، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بواسطة شريحة A16 أسرع. من المحتمل أيضًا أن يتخلصوا من شاشة النوتش التي كانت عنصرًا أساسيًا فِيْ أجهزة iPhone الرائدة من Apple منذ iPhone X لعام 2017، وكان حساب Naver الذي جاءت الشائعات منه اليوم مصدرًا لمعلومات دقيقة جدًا عن الماضي، والتي تتضمن بعض التفاصيل حول iPad mini 6 قبل صدوره. ومع ذلك، فقد ذكر الحساب نفسه بشكل خاطئ أن شركة آبل ستطلق “آيباد ميني برو” فِيْ النصف الثاني من عام 2022، وهُو ما لم يحدث، لذلك نحن نعتبر التوقع محتملاً ولكنه غير مؤكد.