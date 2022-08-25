سعوديات يحفزن خيال الأطفال في مهرجان العودة إلى الرياض

تساهم مجموعة من الفتيات السعوديات في مهرجان العودة إلى الرياض من خلال تحفيز خيال الأطفال لزيارة الأطفال، من خلال مجموعة من التجارب الواقعية والألعاب الحركية التي تساعد على تنمية المهارات الفكرية، وطرق التحدث والتواصل مع الآخرين.

تجوال الممرات

من خلال الممر المخصص لـ “التجوال” في المنطقة التجارية للمهرجان، يقضي الأطفال وقتهم مع مجموعة من السعوديات المتخصصات في ابتكار ألعاب طبيعية تمثل حجر الزاوية في التطور المعرفي، بعيدًا عن الترفيه على الشاشة، مثل التلفزيون والبلاي ستيشن وألعاب الكمبيوتر.

يشجع الجناح، الذي تديره فتيات سعوديات، الأطفال على الاستفادة من لعبة “بان بو” لاستكشاف محيطهم وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يواجهونها في التجربة بناءً على بناء وتصميم المنازل.

يقوم مشرفو “جواب” بتخصيص خيارات متنوعة للأطفال، والتي تساهم في رفع قدراتهم العقلية حسب أعمارهم، مع مراعاة الفروق الفردية والفكرية بينهم، وكذلك تشجيع الشباب على طرح الأسئلة والنظر. للحصول على إجابات. .

العودة إلى أنشطة الرياض

يضم مهرجان العودة إلى الرياض مجموعة من الخيارات الترفيهية المحلية والعالمية والعروض المناسبة لجميع أفراد الأسرة، ويضم مناطق مطاعم ومقاهي ومتجر متعدد الأقسام للمحلات التجارية والتسوق والألعاب، بالإضافة إلى مراكز متخصصة في بيع المواد التعليمية. الضروريات للزوار. .