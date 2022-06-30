سعوديات يخدمن الحجاج في مطار جاكرتا ضمن مبادرة طريق مكة

وثقت عدسة “المواطن” الجهود التي بذلها موظفو جوازات السفر السعوديون في مطار جاكرتا بإندونيسيا لخدمة الحجاج كجزء من مبادرة طريق مكة.

هذه المبادرة هي فكرة رائدة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الحجاج، وقد حشدت المملكة جميع القطاعات للقيام بهذه المهمة على أفضل وجه ممكن.

البلدان المشمولة في المبادرة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة بإندونيسيا هذا العام 1444 هـ، بالإضافة إلى دول ماليزيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحماس القيادة الرشيدة. لرعاية الحجاج وسقيهم ومساعدتهم ورعاية شؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة

تهدف المبادرة إلى استقبال الحجاج والقيام بإجراءاتهم من بلدانهم بكل سهولة، بدءاً بإصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية مروراً بإتمام إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة. توافر المستلزمات الصحية. بالإضافة إلى ترميز الأمتعة وتصنيفها حسب ترتيبات النقل والإقامة في المملكة.

وعند وصولهم، ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لتقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة والمدينة، مع مسارات محددة، بينما تقوم سلطات الخدمة بتسليم أمتعتهم إلى منازلهم.