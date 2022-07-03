سعودي يحول مزرعته مقرًا لضيافة الحجيج في تمير

وقف أبو راشد بابتسامة ترحيبية في استقبال ضيوف الرحمن في تمير. بعد أن حوّل مزرعته الخاصة إلى مسكن للحجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة.

#fourth_newsletter | سعودي “أبو راشد” يحول مزرعته إلى مسكن للحجاج #وشم أغلق #مدينة الرياض# عربي_في_حاج@ mhhsen93 pic.twitter.com/CJR0De3Tlh

– السعودية (Arabiya_KSA) 3 يوليو 2022

وجه مألوف من المجتمع الروسي

كان أبو راشد يتواصل مع الحجاج قبل مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم إلى مثواهم. وقد جعله ذلك وجهًا مألوفًا للجالية المسلمة هناك، حيث قال أبو راشد في عرضه على قناة العربية “ذهبت إلى الحجاج الروس في روسيا عندما كنت في روسيا خلال كأس العالم”. فقلت لكم عندما قابلت الجالية المسلمة هناك. عندما تأتي إلى مكة تمشي بجانبي. لذلك اتصلوا بي ذات يوم عندما كانوا قادمين للحج وطلبوا مني مقابلتهم في محطة وقود “.

اخوة في الايمان

وأضاف “رفضت وقلت لهم أنه ليس من عاداتنا أو تقاليدنا استقبال الضيوف في محطات الوقود، لذلك استقبلتهم في استراحةي، وكان عددهم 120 حاجًا. قلت إنكم إخوة لنا في الإيمان “. قبل موسم الحج هذا العام، استقبل أبو راشد 500 حاج مجانًا، وقبل مغادرته عرض عليهم قضاء الليلة معه ؛ إذا أصروا على المغادرة، فإنه يودعهم في الدفق وهو يحييهم.

يقول أحد الحجاج الروس إنه التقى بأبو راشد منذ عدة سنوات، ومنذ استقباله للحجاج الروس أصبح واحدًا منا. نسأل الله لك كل التوفيق. كما تقول إحدى الحاجات “ما يفعله هذا الشخص فاق توقعاتي، ولا أعرف كيف أرد الجميل، لكن إن شاء الله سنلتقي في الجنة”.