سعود الطبية توضح أعراض اضطراب الكتاتونيا.. اضطراب وذهول

حددت مدينة الملك سعود الطبية أعراض مرض الجمود، موضحة أنه اضطراب عصبي نفسي خطير يؤدي إلى حالة من الذهول أو عدم الاستجابة لدى الشخص اليقظ، وقد يتزامن مع اضطراب نفسي مثل الفصام، أو بالتزامن مع حالة طبية مثل التهاب الدماغ والصرع لدى بعض المرضى، وقد يكون مرض كاتاتونيا موجوداً بدون سبب معروف وعادة ما يكون مصحوباً بأعراض. مما يعني أن هجماته تأتي وتذهب.

أعراض اضطراب كاتاتونيا

وأشارت الأخصائية النفسية “ندى العيسى” إلى أن من أهم أعراض “الدهشة” أن الشخص لا يستطيع الحركة أو الكلام إطلاقاً ويبدو أنه يحدق في الفضاء، فضلاً عن مرونة الشمع (الأطراف). لا يزال)، حيث يبقى المريض لفترة طويلة في نفس الوضع دون حركة وبدون رد فعل، وكذلك سوء التغذية، يعاني المريض من سوء التغذية والجفاف بسبب قلة الأكل والشرب، وكذلك بعض الأعراض السلبية وقلة من الاستجابة لأي تشجيع، صمت وعدم التحدث مع الآخرين، تقليد كلام وحركات شخص آخر، مقاومة الأشخاص الذين يحاولون التحكم في جسدك، وكذلك الحركات المتكررة لا يبدو ذلك منطقيًا.

ثلاثة أنواع من كاتاتونيا

وأشار العيسى إلى أن هناك ثلاثة أنواع من اضطراب الكاتاتونيا وهي كاتاتونيا الحركية وهو النوع الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما ينظر المريض إلى الفضاء ولا يستطيع الاستجابة لك عندما تتحدث إليه، مما يعني أنه أمر غير عادي. الموقف ولا يتحرك، وكذلك كاتاتونيا الحماسة وهذا النوع يقوم فيه المريض بعمل حركات اندفاعية للغاية حيث يبدو أمامك أنه يكافح وهو موهوم ويقلد حركات شخص يحاول مساعدته، وأخيرًا يصاب الشخص ببعض المشاكل الصحية مثل التغيرات في درجة حرارة الجسم، ومعدل ضربات القلب وضغط الدم، وخاصة أولئك الذين يعانون من الجمود الخبيث، وهم أكثر عرضة لتجلط الدم والفشل الكلوي والجفاف.

وأضاف “أشارت بعض الإحصائيات إلى أن 1 من كل 10 مرضى عقليًا سيصاب بمرض كاتونيا في مرحلة ما من حياتهم. لدى الرجال فرصة بنسبة 50٪ للإصابة بإعتام عدسة العين، خاصة مع تقدم العمر”.

وأوضح العيسى كيفية علاج مريض بالقطط، وأهم شيء هو المتابعة مع طبيب مختص، واتباع الإرشادات الطبية والأدوية، والحصول على قسط من الراحة، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة. حتى لا يعاني المريض من انتكاسة.