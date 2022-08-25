سعود الطبية تُؤكد أهمية الوقاية من الأمراض المنتشرة في المدارس

وسلطت مدينة الملك سعود الطبية الضوء على أهمية الوقاية من الأمراض التي تنتشر في المدارس مع اقتراب العام الدراسي الجديد من خلال مراقبة الحالة الصحية للطفل بانتظام والحصول على التطعيمات اللازمة وطاقم النظافة. وسلط الضوء على ضرورة تناول طعام صحي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، وتخصيص وقت لممارسة الرياضة، لأنه يقي الجسم من الأمراض التي يمكن أن تصيبه.

الأمراض الشائعة في المدارس

أوضح الدكتور أكرم الحازمي، استشاري ومدير قسم طب الأسرة والمجتمع، أنه من الطبيعي إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض بعد عودتهم إلى المدرسة، لأن الكثير من الأطفال يقضون ساعات طويلة معًا في أماكن مغلقة، مضيفًا هناك أنواع عديدة من الفيروسات والبكتيريا في نفس المكان تزيد من احتمالية إصابة الأطفال بالأمراض، وعلى الرغم من ذلك فإن الشعور بالقلق والمبالغة لا ينبغي أن يزداد حتى يصبح هاجسًا وأحد الأمراض الأكثر بروزًا التي تنتشر في المدارس. . ” التهاب الحلق والصداع والسعال، وقد يصاب الطالب أيضًا بسيلان الأنف والحمى، حسب شدة الحالة.

هذا المرض فيروسي ويختفي مع مرور الأيام وبدون الحاجة إلى البدء بأي نوع من العلاج، ومع ذلك ينصح بأخذ الطفل للطبيب عندما تتفاقم الأعراض بمرور الوقت بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة السعال، ولأجل لعلاج نزلات البرد، يوصى بشرب السوائل الدافئة والراحة لتسريع الشفاء.

الانفلونزا الاكثر شيوعا

وأشار الاستشاري إلى أن الأنفلونزا من أكثر الأمراض انتشاراً بين أطفال المدارس، وهي أصعب من نزلات البرد، مصحوبة بآلام بالجسم وقشعريرة وصداع واحتقان في الحلق وسعال، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، وقد يصاب البعض بأعراض أخرى. أعراض مثل القيء والإسهال، الأنفلونزا تتطلب الراحة وتناول السوائل الدافئة، وكذلك الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة والأدوية التي يصفها الطبيب.