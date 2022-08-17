سعود كاتب قائمة الحلول لا زالت متاحة لمواجهة الترويج لـ الشذوذ والانحراف

علق سعود كاتب، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، على مقال في نيويورك بوست بقلم جولي جونلوك بعنوان “قناة ديزني لم تعد آمنة لأطفالنا”.

هكذا جاء ذلك في مقال لسعود كاتب في جريدة المدينة اليوم الأربعاء بعنوان “التسامح والتعايش مع نتفليكس وأخواتها” نص نصه كالتالي

نص المقال

لقد أدهشني مؤخرًا مقال في صحيفة نيويورك بوست للكاتبة جولي جونلوك بعنوان “قناة ديزني لم تعد آمنة لأطفالنا”. ذكرت الكاتبة أنها لم تعد تسمح لأطفالها بمشاهدة قناة ديزني. ويرجع ذلك إلى محتواها السيئ غير المناسب، والذي لم يعد يقتصر على اللغة البذيئة، بل أصبح أيضًا ممارسة للترويج لموضوعات الاستغلال الجنسي للأطفال.

حتى الآن، كل شيء طبيعي بالنسبة لي. مثل هذا الرأي النقدي حول التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على قيم وأخلاق المجتمع لم يتوقف أبدًا في الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية بشكل عام، سواء كان متعلقًا بمحتوى الأطفال. أو غيرها، وهو نقاش صحي ضروري لا يتم فقط من خلال المقالات الصحفية، ولكن أيضًا من خلال الأبحاث والدراسات والندوات العلمية.

ومع ذلك، ما لفت انتباهي حقًا عندما قرأت المقال ؛ وملاحظتي أن ممارسة مثل هذا النقد الإيجابي في مجتمعنا تواجه مقاومة شرسة – ظاهرة وخفية – يسعى من خلالها بعض الكتاب إلى إضفاء حرمة على بعض إعلامنا وحصانة من النقد، ولا يترددون في التذرع بأوصاف الترهيب. حرجة مثل متخلف، متطرف، صحي، وغيرها.

المثير للقلق أن هذه الطريقة ليست جديدة بالنسبة لنا، حيث أنها تمارس منذ فترة طويلة – على الرغم من اختلاف الأيديولوجيات والعبارات – من خلال رموز جيل الصحوة المنقرض، من خلال ادعاءات التكفير وإدانة اللحوم المسمومة. .. لجميع الذين لا يتفقون مع آرائهم وتوجهاتهم.

فعلى سبيل المثال، دعا أحد الكتاب مؤخرًا إلى تطبيق فضائل التسامح والتعايش مع نتفليكس وغيرها من القنوات التي تبث محتوى مشابهًا، واصفًا انتقاد هذه القنوات بأنه شكل من أشكال الفاشية والتطرف الفكري، ومحاولة للسيطرة على اليمين. الجيل الجديد يتبنى أفكار وأذواق جديدة ومختلفة. وكلهم -بحسب وصفهم- يعتبرون ممارسات مخالفة لقوانين العولمة والتقنيات الحديثة.

الحظر والحظر ليسا حلاً

أعرب الكاتب في البداية عن رفضه التام لفكرة الحجب والحظر، وأنا أتفق معه في أن الحجب والحظر ليسا حلاً قابلاً للتطبيق في عصر الانفتاح الإعلامي الذي نعيشه، لكنني بالتأكيد أختلف مع صورة كل ناقد للمحتوى الضار – وحتى لمن يطلب الحجب – بكل هذه الخصائص. شكل من أشكال الاستبداد، ومنع حق الآخرين في التعبير عن آرائهم بشكل شرعي، وأنا لا أعرف حقًا ما يفكر فيه هذا الكاتب. عن حصار الغرب لوسائل الإعلام الروسية اليوم، ولكن ماذا عن رأيك في حجب القنوات أو القنوات الإباحية إيديولوجياً المتطرفة، أليس هذا الحجب مثلاً حلاً وضرورة لحماية المجتمع

صحيح أن التطورات التكنولوجية أضعفت القدرة على التحكم في تدفق المحتوى والتحكم فيه، لكن قائمة الحلول لا تزال متاحة، وبالتأكيد تشمل عدم تحويل قنواتنا المفتوحة ومثقفينا وكتابنا في تعزيز موجات الشرعية وتطبيع الشذوذ. والانحرافات تحت أي ذريعة، بما في ذلك المطالبة بالتعايش والتسامح والانفتاح.

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