سعود كاتب يحلل الدبلوماسية الرقمية نعمة لا تخلو من صعوبات

الكاتب ووكيل وزارة الخارجية الأسبق سعود كاتب يسلط الضوء على الدبلوماسية الرقمية وأبرز الأخطاء التي يرتكبها الدبلوماسيون على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في مقال لسعود كاتب اليوم الأربعاء في جريدة المدينة بعنوان “الدبلوماسية الرقمية .. نعمة لا تخلو من صعوبات” نصه كالتالي

نص المقال

سبق لي أن كتبت مقالاً يناقش التوظيف الاستثنائي لبعض السفراء الأجانب لدى المملكة للدبلوماسية العامة عبر تويتر، مما يسمح لهم بالتفاعل المباشر مع شرائح مختلفة من الناس في المجتمع السعودي. في الواقع، ما لم أذكره في هذا المقال ؛ هو أن هذا التفاعل لا يستثنى من الصعوبات ؛ الدبلوماسي – والمسؤول بشكل عام – يجب أن يتوقعوا ويفهموا ويستعدوا جيدًا قبل الضغط على الزر لإرسال أي تغريدة، مهما بدت بسيطة ومبتذلة.

صعوبات الدبلوماسية الرقمية

تتمثل إحدى أبرز الصعوبات في طبيعة الوسائط الرقمية نفسها، والتي غالبًا ما تواجه الدبلوماسي مع مستخدمين يصعب عليهم التنبؤ بما يريدون وكيف يمكن أن يستجيبوا.

ومن الأمثلة الأخيرة، تعرض الصديق، السفير الياباني (أبو كوجي)، لموجة من التغريدات الانتقادية بعد أن نشر تغريدة يسأل فيها عن سبب عدم ذكر اسم العروس على بطاقة دعوة حفل الزفاف، واستلامها. من صديق سعودي رأيي أي تجاوز للثقافة أو العادات السعودية، لكن التجربة نفسها تمثل تأكيدًا على الطبيعة الحساسة وغير المتوقعة لشبكات الاتصال، الأمر الذي يتطلب فهمًا تقنيًا عميقًا للوسيلة نفسها وثقافتها وعاداتها. من مستخدميها في البلد المضيف قبل البدء في التفاعل معهم.

صعوبات أخرى

من بين الصعوبات الأخرى التي يواجهها القادة ووزراء الخارجية والسفراء في الشبكات الاجتماعية، أنهم يجدون أنفسهم أحيانًا في موقف يحتاجون فيه إلى الرد والاستجابة بسرعة لحدث أو قضية معينة ؛ لا، لسبب أو لآخر، يريدون التعليق عليه.

وأبرز مثال على ذلك كيف غيّر الرئيس الأمريكي السابق ترامب مفهوم الدبلوماسية من خلال استخدامه لموقع تويتر، وهو أقل ما يقال أنه أسلوب غير دبلوماسي، وأحيانًا إلى حد التخويف، كما يصفه البعض. .

من الملاحظ أن معظم القادة حول العالم كانوا يميلون إلى عدم الرد لتجنب الدخول في نقاش مفتوح، أو للحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة، بينما يرد البعض بإيجاز وبوسائل مختلفة.

الانتباه للأخطاء الكتابية والإملائية

بالإضافة إلى ما سبق، فإن وجود المسؤول في الشبكات الاجتماعية يتطلب درجة عالية من الاهتمام بالأخطاء الكتابية والإملائية، خاصة تلك التي يمكن أن تغير المعنى.

ومن أشهر هذه الأخطاء تغريدة من حساب الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية عام 2012، حيث تم استبدال الرقم 2 (حل الدولتين) عن غير قصد بالرقم 1 (حل الدولة الواحدة). تغريدة أصبحت (الأمين العام بان كي مون يشدد على أهمية الوصول إلى حل الدولة الواحدة) بدلاً من أن يقول (حل الدولتين). على الرغم من تصحيح الخطأ في 35 دقيقة، إلا أنه كان موضوع نقاش ونقاش مكثف من قبل المتخصصين ووسائل الإعلام في ذلك الوقت.

أتذكر الموظف المسؤول عن حساب المنظمة الدولية الذي اعتذر في تغريدة في ذلك الوقت، ووجدت من خلال مراقبي لردود الفعل تجاهها أنها كانت إيجابية ومشجعة الردود خالية تمامًا من التنمر ؛ ومتعة اصطياد الحشرات السائدة في عالمنا.