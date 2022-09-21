سعيد إمام يكشف حَقيْقَة خلافات شيرين عبد الوهاب مع روتانا

كشف المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سعيد إمام، عَنّْ حَقيْقَة ما تم تداوله حول وجود خلافات بين الشركة والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وفِيْ حديث لـ “العرب اليوم” نفى إمام وجود خلافات بين روتانا وشيرين عبد الوهاب، واصفا إمامها بـ “ابنة الشركة”. الماضي والتزام الفنانة بالعقد مع الشركة وكل ما يقال غير صحيح، فشيرين ابنة الشركة.

وكان الفقيه حسام لطفِيْ، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد كشف فِيْ تصريحات صحفِيْة، عَنّْ عقد جلسات بين موكله وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات للتفاوض لحل الأزمة التي نشأت بينهما بسبب عدم الامتثال. من جانب الشركة ببنود العقد التي تنص على أنها ستنفذ ألبومين وتحييهما 3 أجزاء، وهُو ما لم يتم الوفاء به، ولكن يمكن إنهاء العقد بينهما بما يرضي الطرفِيْن.

من ناحية أخرى؛ واجهت شيرين عبد الوهاب أزمة تسريب ثلاث من أغانيها الجديدة، كان آخرها أغنية بعَنّْوان “مترو”، من كلمات الشاعر أمير تيماء، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وكلمات الأغنية تقول “فِيْ محطة مترو الأنفاق، وأنا أمشي لمدة يومين. هذا أنا، أخذ قلبي وخطفني، وخطفني، ووجدتني طائرة رغم أنني كنت واقفًا.

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت مؤخرًا حالة من الجدل بسبب مشاكلها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب، حيث تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة تتهمه فِيْها بسرقة سيارتها أمام منزلها. بدونها. المعرفه.

وطلبت جهات التحقيق بالقاهرة بلاغًا عَنّْ الرسائل التي تحتوي على الشتائم والافتراءات المتبادلة بين الملحن حسام حبيب ووالده وبين شيرين عبد الوهاب.