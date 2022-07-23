سعيد الأرتيست ينفِيْ تحويله للتحقيق بسبب أزمة حسن شاكوش

كشف عازف الإيقاع المصري سعيد الأرتيست، عَنّْ إحالته للتحقيق مع الأستاذ “أحمد رمضان” الأمين العام لاتحاد المهن الموسيقية، بسبب أزمة حسن شاكوش الشهِيْرة.

وقال سعيد الفنان، فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، إن اتحاد النقابات الفنية لم يبلغه رسمياً بإحالته للتحقيق بسبب أزمة مؤتمر “الموسيقيين” الذي اعتذر فِيْه مطرب المهرجان حسن شاكوش. سعيد الارتست.

وتابع سعيد الفنان حديثه بأنه يريد أن يعرف من قال لحسن شاكوش أن يغني مرة أخرى دون أن يعتذر له، بالإضافة إلَّى أن بعض أعضاء مجلس الاتحاد لم يوقعوا على هذا القرار وهم حلمي عبد الباقى، علاء. سلامة وعاطف إمام وكذلك النقيب هاني الشاكر الذي كان خارج مصر.

وأضاف العازف أنه عانى من أزمة حسن شاكوش والخلافات مع نقابة المهن الموسيقية، وكان يفكر كثيرًا فِيْ ترك الإيقاع.

فِيْ يونيو الماضي، اندلعت مشادة كلامية بين الموسيقار أحمد رمضان أمين عام نقابة المهن الموسيقية وسعيد الفنانة الإيقاعية، بسبب حصول فنان المهرجان حسن شاكوش على البطاقة قبل الاعتذار له.

وقال الموسيقار أحمد رمضان أمين سر النقابة فِيْ تصريحات تليفزيونية “ليس من المؤسف سعيد أن المكالمات مسجلة للقبطان .. هذه تصرفات متواضعة جدا”.

أجاب سعيد الفنانة “من المؤسف أن نوقش الموضوع، أنت من أشعلت المؤتمر، وليس من المؤسف أن تقول يا سعيد تعال إلَّى دير النقابة. عاد شاكر مرة أخرى. كلماته معي “.

يذكر أن سعيد الفنان قال إن منح تصريح مزاولة المهرجان لفنان المهرجان حسن شاكوش باطل، مشيرا إلَّى أن هناك أعضاء فِيْ مجلس الاتحاد أبلغوه بعدم موافقتهم على منحه البطاقة.

وأشار إلَّى أن الفنان الكبير هاني شاكر له قيمة ومكانة كبيرة، ويشعر بالحزن وخيبة الأمل ؛ لاستقالته من منصبه كقائد للمهن الموسيقية، مشيرًا فِيْ الوقت نفسه إلَّى استعداده للذهاب إليه والمصالحة معه.