سفارة السعودية في تركيا نتابع بعناية حالة المصابين في حادث ريزا

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية التركية أنها تلقت من الجهات التركية المختصة يوم السبت (20/8/2022 م) نبأ حادث مروري لحافلة تقل عدة سياح في المدينة. من “الضحك” في شمال تركيا، مما تسبب في إصابات متفرقة لعدد من الأشخاص بينهم مواطنون سعوديون.

الوقوف قبل وقوع الحادث

وأشارت السفارة إلى أنها حددت وقت وقوع الحادث المؤسف لتزويدهم بكافة أشكال المساعدة والتأكد من حالتهم الصحية وإنهاء كافة احتياجاتهم الضرورية.

جرح 18 مدنيا

وأوضحت السفارة أن عدد المواطنين المصابين في الحادث بلغ (18) مواطنا، منهم (6) مقيمين بالمستشفى، تعرضوا لإصابات مختلفة نتيجة الحادث، سائلين الله تعالى أن يوفقهم العافية والأمان للجميع.