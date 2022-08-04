سفارة السعودية لدى بنجلاديش التأشيرة شرط لدخول البلاد

أصدرت سفارة المملكة في بنغلاديش، اليوم الخميس، تحذيراً للمواطنين الراغبين في السفر للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد من سفارة بنجلاديش في الرياض.

التأشيرة ضرورية

وذكرت السفارة، عبر حسابها على تويتر، أنها تود إبلاغ جميع المواطنين الراغبين في القدوم إلى بنغلاديش بأهمية الحصول على التأشيرة اللازمة من سفارة بنجلاديش بالرياض أو القنصلية العامة بجدة، وذلك لتجنب العودة. إلى بنغلاديش. الوجهة التي أتوا منها.

وأضافت السفارة أن الجهات المختصة في بنغلاديش تطلب تأشيرة دخول قبل الوصول إلى البلاد، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحصول على تأشيرة دخول إلى بنغلاديش في المطار.