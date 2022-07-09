سفارة السعودية لدى سريلانكا أجلوا السفر إلى الجمهورية واتخذوا الحذر

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا بيانا حول التطورات الجارية في الجمهورية.

تأجيل الرحلة

وقالت السفارة، في بيان لها، إنه في ضوء الأحداث الجارية من الاحتجاجات والمظاهرات في سريلانكا، فإنها تدعو المواطنين الراغبين بالسفر إلى هناك لتأجيل السفر، كما دعت المواطنين المقيمين والحاضرين في جميع أنحاء البلاد إلى اتخاذ الحيطة والحذر. . والابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

ونشرت السفارة رقم هاتف شؤون السعودية في حالة الطوارئ 0094722229966 ورقم هاتف السفارة 0094112682087.

يطالب باستقالة رئيس الجمهورية

وعرض التلفزيون السريلانكي لقطات لمتظاهرين يطالبون باستقالة راجاباكسا أثناء اقتحامهم للمجمع الرئاسي.

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة اليوم (السبت) مرددين هتافات تطالب الحكومة بالاستقالة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الشرطة السريلانكية إن محتجين يدعمهم رهبان بوذيون نزلوا إلى العاصمة للمطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا والحكومة لفشلهم في حل المشكلات الاقتصادية.

تجمع الجماهير

وتجمعت حشود قرب المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية وتدفقت أعداد أكبر على المدينة وسط انتشار لقوات الأمن والجيش وإقامة حواجز حديدية ثقيلة في المناطق المحيطة.

كانت الحكومة السريلانكية قد أعلنت يوم الجمعة حظر تجول لأجل غير مسمى لكنها رفعته في ساعة مبكرة من صباح السبت وسط احتجاجات من المحامين وجماعات الحقوق المدنية والرهبان البوذيين.