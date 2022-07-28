سفارة السعودية لدى كوريا الجنوبية تنبه لإجراءات الدخول الجديدة

أصدرت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية تنبيهاً للمواطنين الراغبين بالسفر إلى هناك.

تحديث إجراءات تسجيل الدخول

وأشارت السفارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، الخميس، إلى أن كوريا الجنوبية قامت بتحديث إجراءات الدخول، وأن على الراغبين في السفر الدخول إلى موقع K-ETA الإلكتروني. هنا أو قم بتنزيل تطبيق الهاتف الذكي K-ETA واملأ المعلومات المطلوبة قبل 72 ساعة من صعود الطائرة، ثم انتقل إلى موقع Q-CODE الإلكتروني واملأ المعلومات المطلوبة.

نتيجة اختبار PCR

وأضافت السفارة أنه يجب على المواطنين قبل السفر إحضار نتيجة اختبار PCR الصادر في غضون 48 ساعة قبل تاريخ المغادرة، أو نتيجة اختبار المستضد السريع (RAT) يصدر في غضون 24 ساعة قبل تاريخ المغادرة، ويكون باللغة الإنجليزية ومرافقة المسافر أثناء الرحلة، عند الوصول إلى جمهورية كوريا، يجب إجراء اختبار فيروس كورونا (PCR) في غضون يوم واحد من تاريخ الوصول.