سفارة المملكة بالبرتغال لـ المواطنين توخوا الحيطة واحذروا حرائق الغابات

حثت سفارة المملكة في البرتغال المواطنين المقيمين هناك على توخي اليقظة بعد اندلاع حرائق في العديد من الغابات في البلاد.

ابتعد عن الأماكن الخطرة.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر بسبب ما يحدث في عدة مناطق بجمهورية البرتغال، وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ بسبب انتشار حرائق الغابات، اتصلت السفارة بجميع المواطنين. مقيمًا في البرتغال أو قادمًا لزيارتها، اتخذ الاحتياطات القصوى والابتعاد عن المناطق الخطرة “.

طلبت السفارة من المواطنين عدم التردد في الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية +351924227545، 213041750.

حرائق الغابات في أوروبا

شهدت عدة دول أوروبية مؤخرًا ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة، مما أدى إلى حرائق غابات مدمرة أجبرت الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم.

وسجلت البرتغال، الخميس الماضي، أعلى درجة حرارة في يوليو، حيث بلغت 47 درجة مئوية.

رفعت البرتغال يوم الجمعة الماضي مستوى التأهب إلى اللون الأحمر في 5 مناطق وسط وشمال، حيث بذل رجال الإطفاء قصارى جهدهم لمكافحة الحرائق.