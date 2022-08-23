سفارة المملكة بالفلبين لـ المواطنين احذروا إعصار فلوريتا

نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين المواطنين إلى العاصفة الاستوائية “إعصار فلوريتا” المتوقع حدوثها غدا الأربعاء.

حذر

ودعت السفارة في بيان لها جميع المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات ومتابعة ما يصدر من السلطات الفلبينية المختصة، إضافة إلى الاتصال بهم في حالات الطوارئ على الأرقام التي حددوها لها.

مخرج طوارئ

وأشارت سفارة المملكة في الفلبين إلى أنه سيكون هناك غدا خروج طارئ من قبل السلطات الفلبينية، بسبب هذه العاصفة الاستوائية.

ننصح مواطني جمهورية الفلبين الكرام بأخذ الاحتياطات ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصة وفي حالة الطوارئ لا قدر الله التواصل مع السفارة على الارقام التالية والله احفظها . . pic.twitter.com/uQAor0bRBq

– سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين (KSAembassyPH) 23 أغسطس 2022