سفارة المملكة بالكويت خطأ مطبعي في بطاقة دعوة حفل اليوم الوطني

أعلنت سفارة المملكة في الكويت أن هناك خطأ مطبعي في بطاقة دعوة تلقتها شخصيات من المتوقع أن يحضروا احتفال العيد الوطني الـ 92 للبلاد.

خطأ مطبعي

وقالت السفارة، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع “تويتر” “تود السفارة أن تشير إلى كل الشخصيات التي تلقت دعوة لحضور احتفال 92 للمملكة الوطنية، عن خطأ مطبعي”، مشيرة إلى أن السنة الهجرية الصحيحة هي 1444 هـ وليست 1444 هـ كما هي مسجلة في البطاقة. .

تحتفل المملكة في 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني للبلاد، احتفاءً بإعلان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.

هوية اليوم الوطني السعودي

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن ​​عبد المحسن آل الشيخ، في وقت سابق، هوية اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، والتي جاءت لتلائم مشاريع رؤية المملكة 2030، حيث اشتملت على حدثين مشتركين. شعارات، واحدة لفظية والأخرى فنية، مستوحاة من طموح وانتماء أبناء المملكة ووحدتها.

وتأخذ هوية اليوم الوطني شعارها اللفظي من عبارة “هو وطننا” لما لها من دلالات صادقة وعميقة تتعلق بهذه العبارة، وكذلك لمس ضمير السعوديين الذين وصفوا وطنهم بأنه وطنهم في كثير من الأغاني الشعبية. والقصائد التي تمثل جزءًا من تراثها وحاضرها.