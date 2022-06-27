سفرة رمضانية

رحلة رمضان – موقع اقرأ يقدم لكم رحلة رمضانية فاخرة، أجمل رحلة طعام رمضانية، وجبة، رحلة رمضانية للضيوف، رحلة رمضان زمان، رحلة رمضانية حمراء.

خلال شهر رمضان المبارك، ينخرط الجميع بلا استثناء في الاستعدادات التي تناسب أجواء هذا الشهر الكريم، والسفر الرمضاني مشمول في الاستعدادات، لذلك تبدأ النساء في البحث عن أفكار زينة جيدة لتزيين مائدة رمضان ؛ سواء كان الإفطار أو السحور.

كل امرأة تريد أن تكون مائدتها في رمضان رائعة ومميزة، لذلك أردنا أن نلبي رغبتها من خلال مشاركة رحلة رمضانية خاصة بالصور على موقع اقرأ.

رحلة رمضان

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السفر الفاخر خلال شهر رمضان

مكونات عشاء رمضان 1 مكونات لعشاء رمضان 2 مكونات لعشاء رمضان 3 مكونات لعشاء رمضان 4 مكونات لعشاء رمضان 5 مكونات لعشاء رمضان 6

أفضل رحلة طعام رمضانية

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وجبة

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رحلة رمضان للضيوف

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وقت السفر خلال شهر رمضان

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رحلة رمضان الحمراء

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نصائح بسيطة لرحلة رمضانية جميلة

من الجيد تزيين وسط الطاولة بفانوس، واختيار المفارش (حصيرة) من نفس ألوان الفانوس. بالنسبة لأولئك الذين يحبون تباين الألوان، يمكن تثبيت الفانوس الشرقي باللون الأسود في منتصف الطاولة، مع اختيار مفرش طاولة صغير مستطيل باللون الأزرق الفيروزي والأساسي باللون الأبيض، و “إكسسوارات” أخرى مثل الشاي الفضي مناشف.

زين وسط الطاولة بمجموعة من الشموع مرتبة بشكل مستطيل بشرط أن تكون من نفس الألوان المستخدمة في غرفة الطعام.

وللجمع بين الطراز الحديث والشرقي، من المثير للاهتمام ربط ظهور الكراسي “العصرية”، إذا كانت سادة، بأربطة من القماش الملون بنفس الألوان المستخدمة في الغرفة، واختيار العقدة على شكل نجمة أو القمر. يمكن تنفيذ الفكرة على جميع الكراسي، أو على كرسيين يترأسان الطاولة.