سفن “الحبوب” هل تنقذ الاقتصاد الأوكراني الغريق

قالت وزارة الدفاع التركية، إن سفِيْنتين أخريين غادرتا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود اليوم السبت

وأضافت أن “هذا يرفع إجمالي عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فِيْه الأمم المتحدة إلَّى 16”.

وأشارت إلَّى أن فولمار إس، التي ترفع علم بربادوس، غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متجهة إلَّى إسكندرون فِيْ جنوب تركيا. غادرت السفِيْنة ثو، التي ترفع علم جزر مارشال، من نفس الميناء متجهة إلَّى تيكيرداغ، تركيا، حاملة 3000 طن من بذور عباد الشمس.

وقالت الوزارة إن سفِيْنة أخرى ستغادر تركيا يوم السبت متجهة إلَّى أوكرانيا لشراء الحبوب.

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية يوم السبت إن 16 سفِيْنة تحمل 450 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية منذ أوائل أغسطس بموجب الاتفاقية التي تضمن المرور الآمن للسفن.

تأمل أوكرانيا، المعروفة باسم سلة الخبز فِيْ أوروبا، فِيْ تصدير 20 مليون طن من الحبوب المحفوظة فِيْ الصوامع و 40 مليون طن من المحصول الجاري الآن.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فِيْ وقت سابق “نأمل أن تستمر هذه الاتفاقية – تصدير الحبوب – فِيْ المساعدة بشكل عاجل فِيْ خفض عجز الميزانية البالغ 5 مليارات دولار شهريًا”.

فِيْ الوقت نفسه، خفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفِيْتش تصنيف الديون السيادية لأوكرانيا إلَّى درجة واحدة فقط قبل أن تتخلف عَنّْ السداد.

جاء التصنيف الائتماني بعد الإعلان عَنّْ تعليق الديون الخارجية لأوكرانيا من دائنيها الدوليين يوم الأربعاء.

خفضت شركة Standard & Poor’s تصنيف ديونها الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية “CC / C” إلَّى “SD” (تقصير انتقائي).

وقالت الوكالة فِيْ بيان “بالنظر إلَّى الشروط والأحكام المعلنة لإعادة الهِيْكلة وبمعاييرنا، فإننا نعتبر هذه الصفقة معادلة للتقصير”.

حصلت أوكرانيا على موافقة دائنيها الدوليين لتجميد سداد ديونها الخارجية المقدرة بعشرين مليار دولار لمدة عامين.

من جانبها، خفضت وكالة فِيْتش تصنيف الديون طويلة الأجل لأوكرانيا من “C” إلَّى “RD” (تقصير محدود).

ولم ترفق أي من الوكالتين مذكرتها بالآفاق التي تشير إلَّى قرار برفع أو خفض درجة الديون السيادية أو الإبقاء عليها دون تغيير فِيْ المستقبل.

تعتبر أوكرانيا متخلفة عَنّْ السداد عَنّْدما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها من البلدان أو المؤسسات المالية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي …) أو المستثمرين فِيْ الأسواق المالية.

التقصير الجزئي هُو عَنّْدما لا تدفع الدولة جزءًا من التزاماتها.

وافقت مجموعة من الدائنين الغربيين، بما فِيْ ذلك فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا، فِيْ 20 يوليو على تأجيل مدفوعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف. وحثت حاملي السندات الآخرين على فعل الشيء نفسه.

انهار الاقتصاد الأوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا فِيْ 24 فبراير.

قد ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45٪ هذا العام، وفقًا لآخر التقديرات التي نشرها البنك الدولي فِيْ يونيو.

وفقًا لحسابات أجرتها وكالة الأنباء المالية بلومبرج، فإن إجراءات تأخير سداد أوكرانيا لسنداتها قد تسمح بتوفِيْر ثلاثة مليارات دولار على مدى عامين.