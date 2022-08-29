سفن شحن صديقة للبيئة.. تعمل بالطاقة الخضراء

تتمثل إحدى الخطوات المختلفة لمكافحة تغير المناخ التي اتخذتها العديد من سفن الشحن فِيْ تقليل الاعتماد على الوقود لصالح طاقة الرياح.

يعد النقل بسفن الشحن أكبر وسيلة عبر القارات، حيث يمثل 80٪ من عمليات نقل البضائع.

وبحسب CNBC، فقد بُذلت فِيْ السنوات الأخيرة جهُود كبيرة على الصعيد الدولي لتقليل اعتماد سفن الشحن على محركات الاحتراق، مشيرةً إلَّى بدائل منها تشغيل السفن بطاقة الهِيْدروجين.

ويضيف أن فكرة جديدة ظهرت الآن تشير إلَّى إمكانية استخدام القوة الأولى التي تقود السفن فِيْ التاريخ، وهِيْ الريح، بعد ظهُور دراسات تشير إلَّى أنه بحلول عام 2050، ستكون النسبة المئوية للانبعاثات التي ستحدثها سفن الشحن. قد ترتفع إلَّى 17٪.

فِيْ عام 2022، أعلنت منظمة النقل الدولية (IMO) ومقرها لندن أن دولها الأعضاء البالغ عددها 175 دولة قد التزمت بتطوير خطة لخفض انبعاثات الكربون من سفن الشحن بنسبة 50٪ بحلول عام 2050.

أحد الحلول التي تم تطويرها للوصول إلَّى هذا المعدل هُو إبطاء السفن أثناء رحلات النقل، أو بناء سفن جديدة بمحركات تعمل بوقود صديق للبيئة.

بالإضافة إلَّى الاعتماد على طاقة الرياح كأحد الحلول.

والمثير للدهشة أن هناك 20 سفِيْنة شحن تعتمد على هذه الطريقة بالفعل فِيْ الوقت الحاضر كَمْصدر طاقة إضافِيْ، بحسب تصريحات الاتحاد الدولي لسفن الإبحار، والتي أفادت بأن هذا العدد من السفن التي تعتمد على طاقة الرياح للإبحار، بما فِيْ ذلك ناقلات الحاويات وناقلات النفط والناقلات. مركبات.

من بين شركات الشحن التي تمتلك سفنًا والتي بدأت فِيْ اتخاذ خطوات حقيقية فِيْ التحول إلَّى طاقة الرياح، تمتلك كل من شركة الشحن الأسترالية BHP وصانع المواد الغذائية Cargill، التي تمتلك أسطولًا من السفن لنقل الأغذية الجافة يقدر بـ 600 سفِيْنة شحن. بدأت بالفعل فِيْ شراكة مع شركات أخرى لتطوير طرق إصدار الشهادات. ستساعد الرياح فِيْ نقل سفنها فِيْ المستقبل، حسبما ذكرت CNBC.

منذ أكثر من عام، صممت شركة بناء السفن السويدية Wallenius Marine سفِيْنة مبتكرة لنقل المركبات عبر المحيط الأطلسي، وهِيْ Oceanbird، تبحر بقوة الرياح وتم بناؤها بأطول أشرعة تم بناؤها على الإطلاق لسفِيْنة.

تتسع السفِيْنة لـ7000 مركبة، وتتشابه فِيْ حجمها مع ناقلات النقل التقليدية، بطول 650 قدمًا، بينما يوجد فوقها 5 “أشرعة مجنحة”، ارتفاع كل منها 260 قدمًا، والتي ستكون قادرة على الدوران 360 قدمًا. درجات دون لمس بعضها البعض، بحسب CNN.