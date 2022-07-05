سفير السعودية لدى ألبانيا يودع حجاج بيت الله الحرام

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي الحجاج الذين حضروا مناسك حج عام 1444 بمطار تيرانا الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء. كنيسة المشيخة الإسلامية، ومفتي جمهورية ألبانيا، والشيخ بويار سباهيو، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في سفارة المملكة العربية السعودية.

رعاية جيدة

وسلط السفير خلال مراسم الوداع الضوء على الرعاية الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجاج، ورعايتها للمقدسات، متمنياً لهم رحلة موفقة ورحلة حجاً صالحة ومطلوبة وممتنة.

جهود المملكة

من جهته أشاد رئيس الإمارة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو بجهود قيادة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين والجهود الكبيرة المبذولة لراحة الحجاج. خلال رحلة الحج سائلين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل مكروه وشر.