سفِيْر السعودية بقطر يتحدث عَنّْ مباراة الهلال والزمالك بسوبر لوسيل

حرص الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفِيْر المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر، على مخاطبة فريقي الهلال والزمالك، قبيل مباراة كأس السوبر لوسيل المقبلة.

كل الأنظار تتجه نحو استاد لوسيل الذي سيستضيف الهلال بطل الدوري السعودي والزمالك بطل الدوري المصري فِيْ مواجهة تبشر بالكثير لكأس سوبر لوسيل فِيْ قمة عربية بنكهة المونديال.

تنطلق مباراة الهلال والزمالك فِيْ تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، فِيْ كأس سوبر لوسيل.

وقال الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، فِيْ تصريحات متلفزة على قناة “بي إن سبورتس” “لا شك من لا يحب كرة القدم ولا يشجعها، وأنا ممن يعشقون كرة القدم سواء كانت محلية، إقليمي. أو دولية. ”

وسلط السفِيْر السعودي فِيْ دجى الضوء على ما تقوم به مجموعة قنوات بي إن سبورت، قائلا “بي إن سبورت أغلقت كل الفجوات، ونحن نشاهد ونراقب كل الأحداث والبطولات الرياضية الدولية”.

وبخصوص كأس لوسيل الممتاز قال الأمير منصور بن خالد “المباراة ستشهد حشد كبير حيث تم بيع العديد من التذاكر”.

وتابع السفِيْر السعودي “نتطلع بفوز فريقنا ونتمنى إن شاء الله التوفِيْق لفريق الزمالك، الفريقان أخوان ونتمنى أن تكون مباراة جميلة تعكس قدرات كلاهما. ” نوادي للترفِيْه عَنّْ الجماهِيْر.