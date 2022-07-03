سفِيْر نيوزيلندا فِيْ حديث لـ”العرب اليوم الإخبارية”.. موالح مصر تصل أسواقنا

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، بدء تصدير جميع أصناف الحمضيات المصرية إلَّى نيوزيلندا، بعد نجاح فتح السوق للبرتقال منذ عامين.

قالت السلطات المصرية، اليوم الخميس، 30 يونيو 2022، إن “وزير الزراعة السيد القصير تلقى بلاغاً من رئيس الحجر الزراعي المصري يفِيْد بفتح سوق جديد لتصدير كل المصريين”. أصناف الحمضيات إلَّى نيوزيلندا، بعد الافتتاح الناجح للسوق أمام البرتقال قبل عامين “.

وأوضحت “جاء ذلك بعد مفاوضات كبيرة بين الحجر الزراعي فِيْ البلدين وزيارة وفد فني من الحجر الزراعي النيوزيلندي للتعرف على نظام التصدير المصري”.

تطور مهم

من جهته، قال سفِيْر نيوزيلندا بالقاهرة جريج لويس فِيْ حديث خاص مع العرب اليوم الإخبارية “شهدنا هذا الأسبوع تطورًا مهمًا يتعلق بالموافقة على تصدير الحمضيات المصرية إلَّى نيوزيلندا، وذلك خلال زيارة قام بها وزير خارجية نيوزيلندا. وفد من وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية إلَّى القاهرة “.

وأضاف لويس أن “توقيع الموافقة على تصدير الحمضيات المصرية هذا الأسبوع يؤكد جاذبيتها عالميا بما فِيْ ذلك أسواق نيوزيلندا”.

وفِيْ هذا الصدد، كشفت “لويس” أن “الحمضيات المصرية سيتم طرحها قريبًا فِيْ السوبر ماركت بنيوزيلندا”، مشيرة إلَّى أنه من خلال فتح أسواق الحمضيات، سنتمكن من ضمان توفِيْرها على مدار العام للنيوزيلنديين، حيث تختلف مواسم النمو فِيْ نيوزيلندا عَنّْ الفصول. فِيْ مصر”.

جودة ومذاق لذيذ

قال لويس، مثل البرتقال المصري، “سيكون من الرائع أن يحصل النيوزيلنديون على فواكه أخرى من مصر”.

وأوضح السفِيْر النيوزيلندي للعين الأخبار أن بلاده تقوم باستيراد البرتقال المصري منذ عامين حتى الآن، نظرا لشعبيته الكبيرة، مشيرا فِيْ هذا الصدد إلَّى أن القاهرة حاليا أكبر مصدر عالمي للبرتقال، وهُو ما يعد وصية. للجودة العالية والذوق. حلو المذاق.

وحول أهمية صادرات الحمضيات المصرية لبلاده، رأى لويس أن “فتح أسواق جديدة يمثل تطورًا كبيرًا نحو توسيع وتنويع التجارة الثنائية بين القاهرة وويلينجتون، ونحن حريصون جدًا على هذا الأمر”.

مواجهة تحديات الأمن الغذائي

كَمْا حذر من أن “إنعاش التجارة بين البلدين يساهم فِيْ زيادة وعي المصدرين والمستوردين النيوزيلنديين بالفرص الاستثمارية المتاحة والممكنة مع مصر”.

وبحسب لويس، فإن “العلاقات التجارية بين البلدين تمر بأوقات عظيمة، ونعتقد أنها ستتحسن وتتعمق أكثر فِيْ الفترة المقبلة”.

وأوضح “عَنّْدما تكون هناك تحديات تتعلق بالأمن الغذائي، كَمْا هُو الحال الآن، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فمن المهم أن نعمل معًا لمواجهة تلك التحديات من خلال تعزيز التجارة الثنائية”.

تبدو فرص التعاون الاقتصادي بين مصر ونيوزيلندا واعدة رغم المسافة الجغرافِيْة بينهما. ويؤكد لويس أن “مصر هِيْ ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا فِيْ إفريقيا بعد الجزائر، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 300 مليون دولار، وهناك بالتأكيد مجال للتوسع والتنويع ونمو التجارة. بين البلدين “.

أعرب سفِيْر نيوزيلندا بالقاهرة عَنّْ أمله فِيْ اكتشاف المزيد من المحاصيل المصرية الإضافِيْة التي يمكن تصديرها لنيوزيلندا مقابل واردات مصر من بعض منتجات الألبان واللحوم.

قالت سفارة نيوزيلندا بالقاهرة، الخميس 23 يونيو 2022، فِيْ تدوينة على صفحتها على فِيْسبوك “الحمضيات المصرية اللذيذة ستتوفر قريبًا فِيْ نيوزيلندا”.

يشار إلَّى أن نيوزيلندا من الدول التي تتمتع بنظام حجري قوي، وتتطلب مواصفات صعبة للغاية فِيْ استيراد السلع الغذائية، مما يؤكد الجودة العالمية للمنتجات الزراعية المصرية.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أكدت أن “هناك إقبالاً متزايداً على المنتجات الزراعية المصرية من جميع دول العالم، حيث تصدر مصر حالياً أكثر من 350 سلعة زراعية إلَّى حوالي 160 سوقًا خارجيًا، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا فِيْ اللون البرتقالي. الصادرات للعام الثالث على التوالي “.