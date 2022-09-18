سفِيْنة للأمم المتحدة تغادر أوكرانيا محملة بالقمح إلَّى إثيوبيا

وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن السفِيْنة الثالثة، التي خطط لها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود وعلى متنها حوالي 30 ألف طن من القمح.

وقالت الوزارة فِيْ بيان “السفِيْنة متوجهة إلَّى إثيوبيا. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن إثيوبيا على شفا أزمة غذاء”.

وأضافت أنه بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ثلاث سفن تحمل أكثر من 90 ألف طن قمح فِيْ طريقها إلَّى إثيوبيا واليمن.

وقالت الوزارة “نخطط لتصدير 190 ألف طن أخرى يشتريها شركاء الأمم المتحدة حاليا”، مضيفة أنه بالإضافة إلَّى إيكاريا أنجل، غادرت تسع سفن أخرى الموانئ الأوكرانية يوم السبت.

تراجعت صادرات الحبوب فِيْ البلاد منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود – وهُو طريق ملاحي رئيسي – مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ أفريقيا والشرق الأوسط.

وافتتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود فِيْ نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الامم المتحدة وتركيا.