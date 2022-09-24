سفِيْن يستعين بـ”الأجندية الدولية وصفقات الصيف” لعلاج أزمات أبها

المدرب البلجيكي سفِيْن فاندنبروك، مدرب فريق أبها، يعلم جيداً أن النتائج التي حصل عليها الفريق هذا الموسم ليست جيدة وهِيْ مؤشر خطير على إمكانية البقاء فِيْ دوري ‘روشين’، ولهذا تحدث مع فريقه. اللاعبين. حول ضرورة النهُوض وتحقيق نتائج جيدة بعد نهاية فترة التوقف الدولية الحالية.

يريد المدرب البلجيكي الاستفادة من فترة التوقف الدولي التي يلعب فِيْها الأخضر مباراتي أمريكا والإكوادور استعدادًا لكأس العالم 2022 فِيْ قطر، للتعامل مع الأخطاء التي ظهرت فِيْ أداء الفريق خلال الأيام الأربعة التي خاضها أبها. . دوري “روشن” هذا الموسم.

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يريد فاندنبروك أيضًا الاستفادة بشكل أكثر فعالية من الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي هذا الصيف، بما فِيْ ذلك الموزمبيقي لويس ميشوني، الذي انضم مؤخرًا إلَّى النادي من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأثارت نتائج أبها هذا الموسم مخاوف جماهِيْره ومديريه، حيث يخشى الجميع فِيْ النادي من أن استمرار هذه النتائج السيئة سيؤدي فِيْ النهاية إلَّى هبوط الفريق إلَّى الدوري “الأصفر” للأندية الكبرى. .

بدأ أبها موسمه الحالي بالفوز على الرائد 2-1، ثم خسارته متتالية أمام الشباب 1-4 والوحدة 0-1، قبل أن يتعادل 1-1 فِيْ الجولة الرابعة أمام آل-. الفِيْحاء. الثلاثة الأخيرة، حيث سجل 4 نقاط فقط، من فوز وتعادل، بخسارتين، فِيْما كانت نتائجه الأسوأ فِيْ موسمه الأول، حيث جمع 3 نقاط فقط.

أما الموسم الماضي، فقد بدأ الفريق موسمه بفوز، ثم خسارة وتعادل، وأخيراً خسارة، وفِيْ موسم 2022-2022 تلقى الفريق خسارة فِيْ الجولة الأولى، تلاها تعادل، ثم فوز وخسارة، وفِيْ الموسم السابق بدأت بخسارة ثم تعادل ثم فوز وخسارة.

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