سقطة كبيرة من الحائلي.. إعلامي يطالب رئيس الاتحاد بـ”الاعتذار”

أكد الإعلامي الرياضي علي الزهراني أن ما قاله رئيس نادي الاتحاد أنمار الهِيْلي، واصفاً بعض جمهُور الاتحاد بـ “جماعة الشارع”، خطأ فادح يستدعي الاعتذار.

نشر أنمار الهِيْلي رئيس نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، نصها كالتالي

“المجموعة الضالة رسخت نفسها كأحد أنصار النقابة، وهم من يتخذون قرارات من يأتي ومن يذهب، ويديرون الجماعات ويشوهُون الخطاب حسب أهُوائهم وتوجهاتهم وأجندتهم، أصبح واضحا. الأعمى. .

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وعلق الزهراني على رسالة الهِيْلي برسالة نصها كالتالي

وأضاف “محرج أن رئيس النقابة يصف بعض معجبي النقابة بالاسم (فئة خاطئة)، عبارة صادمة ومسيئة وسقوط كبير غير متوقع من أنمار الهِيْلي. نصيحة لا تكن متعجرفًا”.

قِصَّة رسالة الهِيْلي

وكان الحيلي قد أثار جدلا كبيرا بين أنصار النقابة، خلال الساعات الماضية، بعد أن أدلى بسلسلة من التصريحات العَنّْيفة، قال فِيْها إن أنصار النقابة يصرخون، سواء فِيْ حالة التجديد أو البيع الدولي. النجوم، مشيرين إلَّى أن أول شيء بالنسبة لقيادة الاتحاد هُو سداد الديون المتراكَمْة قبل استقدام النجوم الأكبر سنا، وأن الجماهِيْر تنتقد نجوم الفريق طوال الموسم، الأمر الذي أدى إلَّى انهِيْار المستوى.

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وأكد الهِيْلي أنه فِيْ تصريحاته كان يشير إلَّى مجموعة محددة من جماهِيْر الاتحاد وليس جماهِيْر بشكل عام، لكن وصف “جماعة الشارع” أثار جدلا وانتقادات جديدة لرئيس نادي الهِيْلي. الاتحاد. .

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