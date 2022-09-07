سقف لأسعار الكهرباء.. آخر حيل أوروبا لتخفِيْف آلام المستهلكين

تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلَّى التخفِيْف من تأثير أزمة الطاقة على الأوروبيين، وسط ارتفاع مجنون فِيْ الأسعار .. ما الجديد الذي تقدمه للمستهلكين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء إن المفوضية تريد وضع حد أقصى لعائدات شركات الكهرباء التي تستفِيْد بشكل غير متناسب من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضافت فون دير لاين أن الشركات التي تنتج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تجني حاليا “عائدات ضخمة وعائدات لم تحسبها من قبل وعائدات لم يحلموا بها ولم يتمكنوا من إعادة استثمارها”.

وقالت “حان الوقت الآن للمستهلكين للاستفادة من التكاليف المنخفضة للمصادر منخفضة الكربون، مثل” مصادر الطاقة المتجددة “على سبيل المثال”.

وأشارت إلَّى أن خصم الإيرادات الزائدة يجب أن يتيح الموارد للدول الأوروبية “لدعم الأفراد والشركات الأكثر ضعفا”.

كَمْا اقترحت فون دير لاين “المشاركة التضامنية” لشركات الوقود الأحفوري.

يشار إلَّى أن سعر الكهرباء فِيْ الاتحاد الأوروبي يتم تحديده من خلال أغلى مصدر للطاقة اللازمة للإنتاج، مما يعَنّْي أن ارتفاع أسعار الكهرباء يرجع إلَّى محطات توليد الكهرباء التي تحرق الغاز عالي التكلفة لتوليد الكهرباء.

شركات الطاقة الأخرى التي تنتج الكهرباء من مصادر أقل تكلفة، مثل الطاقة المتجددة والنووية وبعض أنواع الوقود الأحفوري، تتبنى نفس الأسعار المرتفعة مثل الشركات التي تعمل بالغاز، وتحقق إيرادات كبيرة.

كَمْا اقترحت فون دير لاين خفض استهلاك الكهرباء خلال فترة ارتفاع الطلب، وتحديد سقف لواردات الغاز الروسي لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة فِيْ براغ لمناقشة مختلف المقترحات.

قررت الحكومة النمساوية تحديد سعر ثابت للكهرباء

أعلنت الحكومة النمساوية الأربعاء أن المستهلكين النمساويين سيدفعون كل أو معظم استهلاكهم من الكهرباء بالسعر الذي تحدده الدولة.

اتفقت الحكومة الائتلافِيْة، المكونة من حزب الشعب النمساوي المحافظ وحزب الخضر، على تحديد سقف لسعر الكهرباء بقيمة 4 مليارات يورو (3.9 مليار دولار) بهدف تقديم خصم للمستهلك بنحو 500 يورو سنويًا. .

سيتم تنفِيْذ الإجراء، الذي من المقرر أن يقره البرلمان، من منتصف ديسمبر حتى منتصف عام 2024.

سيتم تحديد سعر الكهرباء بحد أقصى 10 سنتات للكيلوواط / ساعة على الاستهلاك السنوي البالغ 2900 كيلوواط / ساعة.

وبحسب الحكومة، سيغطي هذا حوالي 80٪ من متوسط ​​استهلاك الأفراد.

سيتم دفع الاستهلاك الإضافِيْ بالمعدل الحالي البالغ 17 سنتًا للكيلوواط / ساعة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة عَنّْ مزيد من التخفِيْضات فِيْ أسعار الكهرباء للعائلات الكبيرة والفقيرة.

خفضت الشركات الألمانية أو خفضت إنتاجها بسبب الأسعار

كشفت نتائج دراسة استقصائية أن واحدة من كل عشر شركات صناعية متوسطة الحجم فِيْ ألمانيا اضطرت إلَّى خفض أو خفض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الفِيْدرالي للشركات الصناعية فِيْ ألمانيا “بي دي آي”، سيجفريد روسمان، يوم الأربعاء، إن الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الطاقة يضع القطاع الصناعي أمام مشاكل أساسية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل نحو 600 شركة، أن نحو 90٪ من هذه الشركات قالت إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام يمثل تحديات قوية أو وجودية بالنسبة لها.

قالت واحدة من كل خمس شركات إنها تفكر فِيْ نقل أقسام أو نقل الشركة بأكَمْلها إلَّى الخارج بسبب ارتفاع الأسعار.

فِيْ فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، حذر اتحاد BDI من هجرة الشركات الصناعية من ألمانيا، حيث بلغت نسبة الشركات التي تفكر فِيْ النقل الجزئي أو الكامل للخارج 26.5٪.

وبحسب الاستطلاع، كان لارتفاع الأسعار آثار ملموسة على الاستثمارات، حيث قالت 40٪ من الشركات المشاركة فِيْ المسح إنها أجلت الاستثمار فِيْ التحول البيئي، مقابل 20٪ قالوا إنهم عجلوا بهذه الاستثمارات.