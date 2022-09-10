سقف لسعر النفط الروسي.. واشنطن تلوح بعصا العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى، بعد تحديد سقف لسعر الشراء.

وقالت وزارة الخزانة فِيْ بيان، بحسب وسائل إعلام روسية، إن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى، بعد وضع سقف لسعر شراء النفط الروسي”.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلَّى أن “واشنطن لن تستأنف مشترياتها من النفط الروسي بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي”.

وأكدت أن الحظر المفروض على نقل النفط البحري الروسي سيدخل حيز التنفِيْذ فِيْ 5 ديسمبر، وعلى نقل المنتجات البترولية فِيْ 5 فبراير 2023.

قال بن هاريس، مساعد وزير الخزانة الأمريكية للسياسة الاقتصادية، إن آلية “السقف” قادرة على العمل دون مشاركة الهند والصين، ولنجاحها يكفِيْ للتوصل إلَّى اتفاق بشأن ذلك على مستوى المجموعة. من سبع دول.

يعتقد المحللون أن العقوبات ستثير مخاوف سوق النفط المتوترة بالفعل من مواجهة محتملة مع روسيا بشأن صادرات النفط.

ينطبق تحذير إدارة بايدن على مشتري النفط الروس فِيْ جميع أنحاء العالم، الذين يفكرون فِيْما إذا كانوا سيحترمون سقف السعر بمجرد أن تحدده مجموعة السبع وربما آخرين.

الهدف هُو خفض عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة دون التسبب فِيْ ارتفاع الأسعار العالمية.

بعد قرار مجموعة السبع بوضع سقف سعري للنفط الروسي للضغط على روسيا، اعتقد الخبراء أن هذه العقوبات ستؤدي إلَّى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.

لم تقم دول مجموعة السبع حتى الآن بوضع حد أقصى للأسعار وما زالت تنتظر لمعرفة ما إذا كانت الحكومات الأخرى ستنضم إلَّى التحالف ؛ وقالت الولايات المتحدة إنه سيتم الاتفاق على المستوى بالإجماع.

يعتقد محللون فِيْ سوق الطاقة العالمية، الذين أوردت تصريحاتهم فِيْ الفايننشال تايمز يوم الجمعة، أن العقوبات تربك سوق النفط المتوتر بالفعل من احتمال مواجهة مع روسيا بشأن صادرات النفط.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي من أن موسكو ستوقف صادرات الطاقة إذا مضت الدول الغربية قدما فِيْ خططها لخفض أسعار النفط والغاز. لن نوفر الغاز والنفط والفحم وزيوت التدفئة – لن نقدم أي شيء.

فِيْ وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت موسكو إنها لن تعيد فتح خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 إلَّى أوروبا ما لم يتم رفع العقوبات.

فشل وزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة فِيْ التوصل إلَّى اتفاق لتحديد سقوف لأسعار الغاز لتوليد الكهرباء فِيْ دول الكتلة.

قبل أيام، أعلنت مجموعة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم” أن الصين ستبدأ فِيْ دفع ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلاً من الدولار، فِيْ وقت تسعى فِيْه موسكو إلَّى تعزيز علاقاتها مع بكين رداً على العقوبات الغربية المفروضة. عليه.

وقال بيان صادر عَنّْ جازبروم “تم إجراء تحويل لاستكَمْال مدفوعات إمدادات الغاز الروسي إلَّى الصين بالعملات الوطنية للبلدين – الروبل واليوان.”

ونقل البيان عَنّْ مدير المجموعة أليكسي ميللر قوله عقب اجتماع بالفِيْديو مع رئيس مجموعة النفط الصينية “سي إن بي سي” داي هُوليانغ “آلية الدفع الجديدة مفِيْدة للجانبين، وهِيْ تأتي فِيْ الوقت المناسب وموثوقة وعملية”.

وأضاف ميللر أن الآلية الجديدة من شأنها أن “تسهل الحسابات” و “تصبح نموذجًا ممتازًا للشركات الأخرى”.

وأشارت غازبروم إلَّى أن الغاز من حقل كوفِيْكتا سيبدأ فِيْ التدفق عبر خط كهرباء سيبيريا “قبل نهاية العام”، مما سيسمح “بزيادة (فِيْ) حجم شحنات الغاز إلَّى الصين فِيْ عام 2023”.