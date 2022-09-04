سقف للأسعار.. محادثات أوروبية “طارئة” لتجاوز أزمة الغاز

على أمل إيجاد حل لأزمة الطاقة وخفض فواتير الكهرباء والغاز الباهظة، يناقش وزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي وضع سقف للسعر … لكن هل سينجحون

والمفارقة فِيْ القمة الأوروبية الطارئة المقرر عقدها فِيْ 9 سبتمبر المقبل، أن العاصمة التشيكية بلغراد، التي انتفضت مطلع الشهر الجاري ضد حكومتها بسبب أزمة الطاقة والتضخم وغلاء المعيشة، ستستضيفها.

وأعلن وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الاجتماع الطارئ فِيْ 9 سبتمبر / أيلول. وكتب على تويتر “نحتاج إلَّى إصلاح سوق الطاقة. إيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي هُو الأفضل”.

وكان الوزير التشيكي قد قال فِيْ أواخر أغسطس (آب) الماضي إن وزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي سيجرون محادثات طارئة فِيْ التاسع من سبتمبر أيلول سعيا للرد على الزيادات الحادة فِيْ أسعار الغاز والكهرباء.

وتتولى جمهُورية التشيك حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وهِيْ مسؤولة عَنّْ تنظيم اجتماعات وزراء الكتلة المكونة من 27 دولة.

وأضاف صقيلة أن القمة الطارئة ستناقش مقترحات مثل تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم فِيْ إنتاج الكهرباء والتدخلات فِيْ السوق.

على أرض الواقع، أدت التكلفة الباهظة للطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء إلَّى دخول أسواق الاتحاد الأوروبي مرحلة الإصلاح الهِيْكلي المحتوم.

واجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا فِيْ أسعار الطاقة خلال الأشهر الستة الماضية فِيْ أعقاب الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

يشار إلَّى أن أسعار الكهرباء فِيْ السوق الأوروبية تحددها أغلى مصدر للطاقة المطلوبة لإنتاجها – حاليًا محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.

فِيْ ظل حرب أوكرانيا، ارتفعت أسعار الغاز بالجملة، مما أدى إلَّى ارتفاع تكلفة الكهرباء. للحد من تداعياته، يفكر الاتحاد الأوروبي فِيْ اتخاذ خطوات غير مسبوقة فِيْ سوق الطاقة، بما فِيْ ذلك فرض قيود على الأسعار وخفض الطلب على الطاقة، وفرض ضرائب ربح استثنائية على شركات الطاقة التي حققت مكاسب كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما الاقتصاد والمستهلكون يتأذون.

ونقلت وكالة بلومبرج عَنّْ ميتشيلد وورسدورفر، كبير مسؤولي الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي، قوله إن خفض روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا أدى إلَّى ارتفاع أسعار الطاقة إلَّى مستويات قياسية، مما دفع الاقتصاد الأوروبي إلَّى الركود، فِيْ وقت كان فِيْه تستعد القارة لمزيد من الاضطرابات فِيْ سوق الطاقة خلال الموسم. الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز الطبيعي.

أخبر ورسدرفِيْر أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان الأوروبي أن المفوضية، الذراع التنفِيْذية للاتحاد الأوروبي، ستقدم خطة طاقة ملموسة فِيْ وقت لاحق فِيْ سبتمبر. تعتزم أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تقديم الخطوط العريضة للإجراءات خلال خطابها السنوي فِيْ الرابع عشر من هذا الشهر.

وقال وورسدويرفر “نعلم أن الأسعار تؤثر على المستهلكين المعرضين للخطر، لذا يتعين علينا مساعدتهم”، مضيفًا أن التأثير يمتد من المستهلكين ذوي الدخل المتوسط ​​إلَّى الصناعة.

يأتي ذلك فِيْ وقت تراجعت فِيْه أسعار الغاز فِيْ أوروبا فِيْ الأيام الأخيرة بعد أن وصلت إلَّى مستوى قياسي فِيْ أواخر أغسطس، لكنها لا تزال أربعة أضعاف مستواها فِيْ نفس الوقت من العام الماضي. كَمْا ظلت أسعار الكهرباء مرتفعة فِيْ أوروبا.

من جهته، قال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، إن الاتحاد الأوروبي “على استعداد جيد” فِيْ حال توقف إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل، وذلك بفضل إجراءات التخزين وتوفِيْر الطاقة، بحسب ما أفاد. وكالة فرانس برس. وشدد على “اننا مستعدون جيدا لمقاومة استخدام روسيا المفرط لاسلحة الغاز”.

تسعى دول القارة العجوز إلَّى توفِيْر بدائل للغاز الروسي منذ اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان آخر هذه الجهُود مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للجزائر، لبدء مفاوضات لزيادة الكَمْيات. من الغاز المستورد من الدولة الواقعة فِيْ شمال إفريقيا، والتي أبرمت مؤخرًا اتفاقيات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية العام. عام عبر خط أنابيب غاز ترانسميد.

وزودت الجزائر إيطاليا بنحو 13.9 مليار متر مكعب، منذ بداية عام 2022، متجاوزة الكَمْيات المتفق عليها سابقا بنسبة 113٪، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وزودت الاتحاد الأوروبي بنحو 11٪ من احتياجاته العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. إلَّى المفوضية الأوروبية.

وإذا تحققت سيناريوهات وقف ضخ الغاز الروسي إلَّى أوروبا، توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن يعلن الاتحاد الأوروبي، تنبيهًا عامًا لدوله، بشأن التقنين الإلزامي لاستهلاك الغاز، مستهدفًا الصناعة فِيْ المقام الأول ب سياسة حماية المنازل والخدمات الأساسية، بهدف خفض الطلب على الغاز بنسبة 15٪، مقارنة بمتوسط ​​الطلب بين شهري أبريل وأغسطس.